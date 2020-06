BMW en Apple ontwikkelen digitale ‘sleutel’

Tijdens Apple’s Worldwide Developer Conference deed de technische gigant een boekje open over alle nieuwigheden die eraan zitten te komen. Naast nieuws over bijvoorbeeld besturingssystemen noemde Apple ook BMW in zijn presentatie.

Apple en BMW hebben al een flinke voorgeschiedenis. Zo was BMW de eerste autofabrikant die iPods in zijn auto’s integreerde en later was BMW naar eigen zeggen de eerste fabrikant waarbij het mogelijk was om Apple CarPlay draadloos te verbinden. Nu zetten de twee fabrikanten een volgende stap en wordt BMW de eerste fabrikant waarbij een digitale sleutel in Apple’s Wallet voor iPhone’s beschikbaar komt.

In deze ‘Wallet’ kunnen nu al dingen als betaalpassen worden opgeslagen waardoor klanten met hun iPhone kunnen betalen. Ditzelfde principe geldt straks voor de digitale autosleutel. Eigenaren kunnen dan met hun iPhone de BMW ont- en vergrendelen en starten. De functie gaat echter nog verder: eigenaren kunnen de sleutel ook met maximaal vijf ‘vrienden’ (of gezinsleden) delen. Mochten hier jonge bestuurders tussen zitten, dan is het zelfs mogelijk om de topsnelheid terug te schroeven en de radio bijvoorbeeld minder hard af te stellen. Mensen met een Apple Watch kunnen ook middels hun pols de digitale sleutel gebruiken.

De ‘Digital Key’ komt in 45 landen beschikbaar voor vrijwel elke BMW. Zo zijn de 1- tot en met 6-serie samen met de 8-serie en Z4 straks te bedienen per iPhone. Voor de X-lijn geldt dit van de X5 tot de X7. De functie komt op elke iPhone beschikbaar vanaf de iPhone XR, XS of nieuwer. De Apple Watch moet vanaf de vijfde generatie zijn.