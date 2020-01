BMW blikt vooruit in Las Vegas

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is voor autofabrikanten hét podium om hun digitale waren en gadgets op te presenteren. BMW laat die gelegenheid niet aan zich voorbijgaan en hint onder meer naar de komst van een X7 met een wel héél lounge-achtig interieur.

BMW liet eerder al weten dat het de i3 Urban Suite zou meebrengen naar gadget- en en technologiebeurs Consumer Electronics Show in Las Vegas, maar dat blijkt niet de enige noviteit te zijn waar het merk de laatste maanden hard aan geknutseld heeft. Zo tilt BMW de i Interaction Ease Concept het podium op, een door BMW Designworks ontwikkeld 'studiemodel' van een interieur,

Het binnenste met de bijzondere naam lijkt een vooruitblik te zijn op een interieur dat BMW - op papier - zou kunnen toepassen in een autonoom model. Het interieur is onder meer uitgerust met sensoren die de blik van de inzittenden in de gaten houdt en kan aflezen om hier vervolgens de op het hologramachtige infotainmentdisplay - dat zich in de voorruit lijkt te bevinden - op aan te passen. De als infotainmentscherm functionerende voorruit is uiteraard voorzien van augmented reality en kent drie modi. Er is een 'explore-modus' die informatie geeft over de zaken waar de de inzittende(n) naar kijkt, een zogeheten entertainmodus om bijvoorbeeld een film mee te kijken en een 'easemodus' waarin er zo min mogelijk informatie wordt weergegeven. Wie die laatste modus inschakelt, wordt door het slimme interieur getrakteerd op een extra luie stand van de stoel.

Verre toekomstmuziek? Zeer waarschijnlijk, maar BMW meldt wel dat bepaalde elementen van dit interieurconcept in de in 2021 op de markt te verschijnen iNext worden verwerkt.

X7 ZeroG Lounger

Meer interieurgenot komt bij BMW in de vorm van de ZeroG Lounger, een bijzonder interieurelement dat het in Las Vegas in de X7 heeft gevouwen. Deze ZeroG Lounger omvat onder meer een zeer comfortabel ogende bijrijdersstoel in BMW's grootste SUV is voorzien van een voetensteun en kan zeer vlak gelegd worden. Andere comfortabele extraatjes: een uitklapbaar infotainmentscherm en een aangepaste middentunnel waarin onder meer een inductielader is verwerkt. BMW spreekt verder van de aanwezigheid van een airbag die de van de ZeroG Lounger genietende persoon als een cocon omhult bij een ongeval.

Ook hier een klein stukje realiteit. BMW zegt dat de ZeroG Lounger binnen enkele jaren in een of meerdere productiemodellen een plekje kan krijgen.