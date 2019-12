BMW met tweezits i3 naar CES

BMW neemt de i3 Urban Suite mee naar technologiebeurs CES in Las Vegas. Praktisch is het ding niet, want om de elektrische auto ‘urban’ te maken, ontdoet BMW de i3 van twee zitplaatsen. Het dashboard en de bestuurdersomgeving blijven als vanouds, maar de rest van het interieur maakt plaats voor een fauteuil met voetenbank en koffietafeltje.

De BMW i3 Urban Suite moet symbool staan voor de mobiliteitservaring van de toekomst zoals de Duitsers die zien. Het merk neemt het concept mee naar technologiebeurs CES (Consumer Electronics Show). Die vindt plaats in Las Vegas van 7 tot 10 januari 2020. Zelf de Urban Suite ervaren kan ook, want BMW verscheept een vlootje van de omgebouwde i3’s naar Vegas om die in te zetten als taxi. Je kunt er één bestellen via een speciaal voor het evenement in het leven geroepen app.

De keuze voor de i3 is een opmerkelijke. Het merk gebruikt immers een toch alweer bijna zeven jaar oude auto om zijn visie op toekomstige mobiliteit te etaleren. Wat we BMW wel kunnen meegeven, is dat de i3 ten tijde van zijn presentatie behoorlijk vooruitstrevend was. Zo bestaat het interieur grotendeels uit duurzame, herbruikbare materialen en was het één van de eerste volledig elektrische volume-auto’s met bovendien een eigenzinnige, ‘futuristische’ vormgeving.

Het moge duidelijk zijn dat de i3 in Urban Suite-trim niet in productie gaat. Zoals vermeld gaat het hier om een stukje toekomstvisie van het merk, waar BMW verder helaas weinig concrete woorden aan vuil maakt. Wij kunnen ons lastig voorstellen dat we in de toekomst in auto’s met flink minder zitplaatsen per vierkante meter rijden. Meer gebruik van duurzame materialen (waar de relaxfauteuil en koffietafel ook van zijn gemaakt) is echter niet onwaarschijnlijk. Zo kun je op een Porsche Taycan ‘vegan leer’ bestellen en brachten andere merken interieurs van herbruikbare materialen op de markt.