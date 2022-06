BMW 530i Touring (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met 'goedkoper' doelen we in dit geval niet alleen op de aanschafprijs. Voor minder dan de €4.950 die voor deze toch alweer 27 jaar oude BMW wordt gevraagd kun je al aan bovenstaand wensenlijstje voldoen, we hebben het vooral over de gebruikskosten. In de neus van deze 5-serie Touring ligt namelijk een heuse V8. De E34 530 was in de beginjaren voorzien van een 3.0 zes-in-lijn, maar kreeg in 1992 een V8 met hetzelfde slagvolume. Dat hij twee cilinders meer had, zag je ook terug in de prestaties. Waar de zespitter het tot een vermogen van 188 pk schopte, kwam de V8 tot 218 pk. Overigens heeft een E34 530i Touring altijd een V8, want de Touring was er voor 1992 überhaupt nog niet bij.

Schrik er niet van als je een gemiddeld verbruik van pakweg 1 op 8 scoort met deze luxe pakezel, maar goed, daar krijg je ook het nodige voor terug. Hij verraadt zijn leeftijd weliswaar wel, de E34 was in het bouwjaar van dit exemplaar immers ook al bijna klaar, maar naar hedendaagse maatstaven zit je er nog altijd fijn bij. Zo tref je in het met zwart leer beklede interieur zaken als elektrisch bedienbare ramen voor en achter, automatische airconditioning verdeeld over twee zones en natuurlijk een fijne vijftraps automaat van ZF die ook in de E39 nog leverbaar was.

Smaken verschillen vanzelfsprekend, maar deze 530i staat er wat ons betreft leuk bij met zijn donkergroene lak en betrekkelijk bescheiden nette wielen. Geen gekke aftermarket-opsmuk erop, gewoon op het oog een eerlijk exemplaar. Ook heeft hij pas net iets meer dan 2 ton ervaring, helemaal niet gek na 25 jaar. Helaas is het geen origineel Nederlandse auto. Dat hoeft echter geen probleem te zijn, mits de documentatie op orde is. Er zit in ieder geval ook nog ruim een halfjaar apk op. Zie jij jezelf hiermee al naar het zonnige zuiden vertrekken deze zomer? Hij heeft ook een trekhaak!

