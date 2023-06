BMW 4-serie wordt subtiel bijgeschaafd

Begin juni 2020 ging het doek van de tweede generatie BMW 4-serie, in september van dat jaar volgde de M4 en de 4-serie Cabrio. Begin 2021 kwam de elektrische i4 erachteraan en dat was natuurlijk in wezen al de Gran Coupé met een elektrische aandrijflijn, de GC met brandstofmotoren kwam er in juni 2021 achteraan. De Coupé en Cabrio zijn dus de 'oudsten' van het setje en daarom gaan die ook als eerst onder het mes. Op nieuwe spionagefoto's zien we zowel de gefacelifte BMW 4-serie Coupé als de Cabrio. Ook de M4 Coupé is meteen van de partij.

Om maar gelijk een mogelijke verwachting uit de wereld te helpen: BMW zet de gum niet in de opvallende grille van de 4-serie. Dat blijft op alle genoemde varianten gewoon de flinke unit die er van meet af aan al op zit. Wel verandert mogelijk de invulling ervan wat, zo zien we bij de gespotte 4-serie Coupé. Wat zeker weten op de schop gaat, is de verlichting van de 4-serie. Zowel aan de voor- als achterkant mag je rekenen op een wat aangepaste lichtsignatuur, meer in lijn met die van later verschenen BMW's als de gefacelifte X5 en de nieuwe 5-serie.

Meer kleine veranderingen? Jazeker. Reken op licht gewijzigd bumperwerk en mogelijk de uitbreiding van M Sport-aankleding op verschillende uitvoeringen. In het interieur kunnen we waarschijnlijk BMW's nieuwste generatie van iDrive verwachten. Op technisch vlak is het nog even koffiedikkijken of er veel veranderingen in het vat zitten voor de 4-serie. Mogelijk zit er meer mild-hybride techniek in het vat voor de 4-serie.