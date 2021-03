BMW 3-serie Touring (1994) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

We danken AutoWeek-lezer Koen Smit voor het toezenden van de foto's. Hoewel sommigen er misschien niet van op of om zouden kijken, begrijpen wij goed dat hij even bleef staan toen-ie deze E30 Touring zag staan. Op het eerste gezicht lijkt er een nette en - vooral bijzonder - aardig onverprutste 3-serie te staan. Dat zien we graag, zeker omdat veel van deze auto's in handen van knutselaars en aspirant-coureurs vielen. Deze niet, maar dat het een 316 én een Touring is, heeft daar ongetwijfeld ook aan bijgedragen. Helaas spotten we hier en daar wel wat roest, vooral op de achterklep, als we de auto van iets dichterbij bekijken.

Dit exemplaar stamt uit 1994 en dat is natuurlijk heel laat voor een E30. De E36 was toen zelfs al een paar jaar op de markt, maar omdat de Touring nog wat langer op zich liet wachten, ging de E30 Touring nog wat langer door. 1994 was wel het laatste jaar, dit exemplaar is dan ook één van de laatste van die generatie. De huidige eigenaar heeft 'm sinds 2018 in bezit, niet heel lang, maar toch al een aardig tijdje als we kijken naar de historie van deze auto. In z'n 27 jaar versleet-ie namelijk al 12 eigenaren. Misschien heeft de auto nu zijn 'rust' eindelijk een beetje gevonden.