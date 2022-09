BMW 3-serie (E30, 1987) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Voor gebruikte BMW's 3-serie uit de E36-generatie betaal je tegenwoordig een stuk meer dan kort geleden. Voor voorganger E30 worden al jaren stevige prijzen gevraagd, zéker als het een Cabrio, een M3 of een combinatie daarvan is. In deze aflevering van Liefhebber Gezocht hebben we een 3-serie van de E30-reeks op het podium getild die zowel prijstechnisch als wat karakter betreft mijlenver bij zijn M3-broer vandaan staat.

Voor BMW's 3-serie van de E30-reeks, de tweede generatie 3-serie die in 1982 werd geïntroduceerd, worden al behoorlijke bedragen gevraagd. Voor knappe originele E30's ben je al snel minimaal €10.000 kwijt en dan heb je bij lange na geen exemplaar met een zescilinder voor de deur staan. De vraagprijzen van knappe E30's met zescilinder schieten al snel richting de €20.000. Vandaag kijken we naar een van de goedkoopste 3-series E30 die we in ons occasionaanbod tegenkomen, een exemplaar dat kaler is dan het schedeldak van Humberto Tan en dat in al zijn eenvoud en gebrek aan pretentie misschien nog wel charmanter is dan een dikker uitgevoerd exemplaar.

De BMW 3-serie in deze editie van Liefhebber Gezocht staat in schril contrast met het witte landhuis waarnaast hij op de foto is gezet. Het is een eind 1987 origineel in Nederland geleverde 316i en dat maakt het een exemplaar van na de in datzelfde jaar doorgevoerde facelift. Je herkent die opgefriste E30 onder meer aan zijn in mindere mate met chroom aangeklede en juist meer met kunststof versierde exterieur, aan zijn anders ingedeelde achterlichten en herziene voorbumper. BMW leverde deze generatie 3-serie als twee- en vierdeurs sedan, als cabriolet en vanaf de reeds genoemde facelift ook als Touring.

Het exemplaar op de foto's is een vierdeurs met de 102-pk 1.8 viercilinder in de neus, een 140 Nm sterke machine die vanaf eind 1987 de basismotor was en die in 1988 werd vervangen door een 1.6. Wie eind 1987 door de BMW-showroom wandelde, werd daar ongetwijfeld verleid door rianter bedeelde E30's. Het model was er namelijk ook als 113 pk sterke 318i en met 129 pk (320i) en 170 pk (325i) sterke zes-in-lijns. Deze instap-E30 helpt je in 12 tellen aan een snelheid van 100 km/h en was goed voor een topsnelheid van 182 km/h. Het te koop staande exemplaar heeft een handgeschakelde vijfbak en is daarmee kwieker dan de automaat (14,1 seconden naar 100 km/h, topsnelheid van 175 km/h). 14-inch stalen wielen met doppen? Van de partij, hetzelfde geldt voor vulgaire luxe als een afsluitbaar handschoenenvakje, een verlicht asbakje met aansteker, een asbakje achterin en een elektrisch verstelbare linker buitenspiegel. Pas bij de 318i kreeg je ook een elektrisch verstelbare rechter buitenspiegel. Wat zou het, je reed wél mooi BMW. Eind 1987 kostte deze 316i omgerekend zo'n €16.500.

Dit exemplaar ziet er meer dan acceptabel uit, al is een plekje her en der - waaronder ogenschijnlijk op de motorkap - hem niet vreemd. Daar komt bij dat de 3-serie E30 een logische kilometerstand heeft en vele jaren bij zijn eerste twee eigenaren heeft doorgebracht. De eerste eigenaar heeft er tot maar liefst 2011 mee gereden. Vervolgens heeft de tweede eigenaar er tot 2020 voor gezorgd. Vervolgens heeft de derde eigenaar er nog twee jaar ongetwijfeld naar tevredenheid zijn kilometers mee gemaakt. De huidige verkopende partij doet er na slechts een kleine twee maanden afstand van. Een goede (technische) inspectie kan dan ook geen kwaad, al lijkt de vraagprijs met €4.500 voor een E30 met een zeer acceptabele kilometerstand als deze (151.416 km) meer dan vriendelijk.

Zelf op jacht naar een vergeten klassieker, een leuke youngtimer of een gewoon een jong gebruikte auto? Neem dan eens een kijkje in het AutoWeek-occasionaanbod.