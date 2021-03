Blokkade Suezkanaal mogelijke hindernis voor auto-industrie

De blokkade van het Suezkanaal door het containerschip Ever Given leidt mogelijk tot leveringsproblemen binnen de auto-industrie. Verschillende automerken en toeleveranciers bereiden zich voor op de gevolgen die zich kunnen voordoen, nu niet duidelijk is wanneer het containerschip precies wordt bevrijd uit zijn benarde positie.

Het Suezkanaal vormt de kortste route over zee van Europa naar Azië. Voor autofabrikanten uit zowel China als Europa is deze handelsroute dus essentieel. Nu het kanaal is geblokkeerd ligt de handel ook meteen stil. Dat roept natuurlijk de vraag op in hoeverre autofabrikanten hier last van gaan krijgen. Momenteel lijken de gevolgen mee te vallen, maar wanneer de blokkade langer duurt, worden de gevolgen merkbaar. Audi zegt in een reactie tegenover Autonews dat het mogelijk gevolgen heeft voor geproduceerde auto's en voorraden van materialen die al onderweg zijn naar hun bestemming, maar dat de effecten niet meteen te merken zijn omdat het transport enkele weken duurt.

Volkswagen zegt dat de disruptie nog niet heeft gezorgd voor problemen in de fabrieken, maar dat dit kan veranderen wanneer de situatie langer voortduurt. BMW zegt dat de productie op de korte termijn niet geraakt wordt door de blokkade en voorlopig doorgaat zoals gepland. Kortom, de autofabrikanten lijken er nu nog niet echt wat van te merken, maar de gevolgen kunnen zich nog aandienen. Rederijen kunnen er eventueel voor kiezen om de tien dagen langere route rondom Zuid-Afrika te nemen, maar dat is natuurlijk alleen gunstig wanneer de Ever Given nog een aanzienlijke tijd stilligt. Mogelijk kunnen opstoppingen in de havens na het opheffen van de blokkade ook nog zorgen voor de nodige vertraging. Het is hoe dan ook geen fijne situatie voor de auto-industrie, die momenteel al geplaagd wordt door een voortdurend tekort aan microchips.