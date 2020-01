Bizar: Laffite X-Road

Het in Los Angeles gevestigde en in 2017 uit de grond gestampte Laffite Supercars heeft een wel heel opmerkelijk model gepresenteerd: de X-Road. In feite hebben we te maken met een hoogpotige supercar die de tijden van de Mega Track uit de jaren negentig doet herleven.

Kennen we de Mega Track nog die in 1992 werd gepresenteerd? Die supercar met offroadaspiraties vindt een spiritueel opvolger in de X-Road van Laffite Supercars, ook dat is namelijk een hoog op de poten staande sportcoupé met een zeer krachtige aandrijflijn.

De X-Road is een 4,29 meter lange, 2,14 meter brede en 1,52 meter hoge geweldenaar met een van van General Motors afkomstige 6.2 V8 in de neus, een machine die in verschillende vermogensversies beschikbaar is. De achtcilinder stampt er in de basis 470 pk uit, al beschikt de topversie over een indrukwekkende 720 pk. Die krachtigste versie helpt de slechts 1.300 kilo wegende X-Road aan een topsnelheid van 230 km/h. Opvallend gegeven: de X-Road is niet vier-, maar achterwielaangedreven. De transmissie is een sequentiële vijfbak, al is de auto ook te krijgen met een automaat met zes verzetten en schakelflippers.

Laffite Supercars geeft aan dat het slechts 30 exemplaren gaat produceren. Wie een volledig elektrische versie wil, kan ook gewoon bij de in Los Angeles gevestigde club aankloppen, al geeft het bedrijf geen informatie vrij over die volledig elektrische variant. De prijzen: de vanafprijs van de benzine gestookte versie ligt op 465.000 dollar. De volledig elektrische variant moet 545.000 dollar opbrengen.