Birdcage Kode61 steelt de show bij Villa d'Este

Voor hen die zich graag tussen de meest exclusieve auto's ter wereld begeven, is het Concours d'Elegance bij Villa d'Este aan het Comomeer in Italië een van de hoogtepunten van het jaar. Aldaar presenteerde ontwerper Ken Okuyama afgelopen weekend zijn meest recente creatie: de Birdcage Kode61. De Japanner is voornemens er een aantal exemplaren van te bouwen. Maar wat het precies is?

Waar de naam van de Birdcage Kode61 vandaan komt, is in ieder geval duidelijk. 'Birdcage' verwijst naar de bijnaam van de Maserati Tipo 61, een racer uit de vroege jaren 60. En dan weet je ook meteen waar 'Kode61' op slaat. De Japanse ontwerper Ken Okuyama is de vader van de creatie die de naam draagt en zijn première beleefde op het Concours d'Elegance van Villa d'Este, afgelopen weekend.

Birdcage

Het is niet zijn eerste ontwerp dat verwijst naar de Birdcage-racer. In 2005 - toen actief als creatief hoofd van designhuis Pininfarina - tekende hij het studiemodel Pininfarina Birdcage, ter ere van 75 jaar Pininfarina. Of de Kode61 eveneens om een feestelijke reden het levenslicht ziet, blijft onduidelijk. Sterker: we weten nog maar heel weinig over het model.

Op zijn website geeft Okuyama weer dat hij een aantal exemplaren in Japan wil bouwen, concreter wordt het niet. Ook naar de motorisering van de Birdcage Kode61 blijft het gissen. Zozeer zelfs, dat we niet met zekerheid durven te zeggen of diens motor nu vóór of achter de inzittenden ligt. Wel klinkt het blok - ja, het is in ieder geval een verbrandingsmotor - in een video op Okuyama's Instagram-pagina als een zescilinder. Mogelijk is het de motor uit de Maserati MC20, want van die auto leende de Japanner ook de wielen.

Verder zien we op de beelden een handgeschakelde zesbak, de drie typische Maserati-'roostertjes' op de flanken en twee centraal geplaatste uitlaatpijpen. Eveneens opvallend: op de bewegende beelden die er van de auto zijn - waarbij hij over de rode loper van Villa d'Este rolt - laat Okuyama de 'voorruiten' van de speedster-achtige even omhoog komen, zodat de inzittenden meer uit de wind zitten.

Overige projecten

Een van de laatste tekenen van leven die we van Ken Okuyama opvingen, was de Kode 57 Enji. Ook dat was een tweezits 'speedster' met Italiaanse invloeden. Niet gek, want de Japanner stond dus een tijdje aan het hoofd van Pininfarina in Italië. Daar had hij een dikke vinger in de pap bij het totstandkomen van onder meer de Ferrari Enzo en andere Ferrari-modellen uit midden jaren 00. Vorig decennium hield hij zich overigens hoofdzakelijk bezig met minder exclusief spul en ontwierp hij treinen voor de Japanse spoorwegen.

Meer afbeeldingen van de Birdcage Kode61 volgen hopelijk snel.