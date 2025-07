Bijna kwart van alle nieuwe Dacia's heeft elektromotor

Wat elektrificatie betreft is Dacia nooit een pionier geweest. Hybride aandrijflijnen zijn relatief duur, laat staan volledig elektrische. En een Dacia? Die moet natuurlijk relatief voordelig in aanschaf zijn. Met de Spring lanceerde Dacia inmiddels alweer ruim 4,5 jaar geleden in Europa een relatief goedkope elektrische auto, gebaseerd op een Chinese elektrische Renault om de kosten te drukken. Zo'n drie jaar geleden gaf Dacia-topman Denis le Vot voor het eerst aan dat het misschien wel met een auto met een hybride aandrijflijn zou komen. Eind 2022 was het zover, toen presenteerde Dacia met een hybride variant van de Jogger zijn eerste hybride auto ooit. Tegenwoordig spelen de geëlektrificeerde modellen een heel belangrijke rol in de Dacia line-up.

Dacia verkocht in het eerste halfjaar van 2025 wereldwijd 356.084 auto's. Dat waren er iets minder (-0,7 procent) dan in dezelfde periode van vorig jaar. Die afname van de registraties is volgens de Roemenen eenvoudig te verklaren: de Duster werd voorheen in Turkije - net als in Nederland - als Dacia verkocht. Sinds de generatiewissel gaat de Duster er echter als Renault door het leven, met als gevolg dat de Turkse Duster-verkopen voortaan bij Renault genoteerd staan. Hoe dan ook: van de ruim 356.000 auto's die Dacia in de eerste helft van dit jaar verkocht, was bijna de kwart geëlektrificeerd. 23,5 procent, om precies te zijn. Dat aandeel lag in de eerste helft van vorig jaar nog op 9,1 procent. Onder die geëlektrificeerde exemplaren vallen dus zowel de elektrische Spring als de modellen met (mild-) hybride aandrijflijnen (Jogger, Duster, Bigster).

De Spring was goed voor bijna 19.500 verkochte exemplaren. Dat waren er maar liefst 62,5 procent meer dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Met andere woorden: 6,2 procent van alle verkochte in het eerste half jaar van 2025 verkochte Dacia's, was dus een elektrische. 17,2 procent van alle verkochte Dacia's had in diezelfde periode een hybride aandrijflijn. In de eerste helft van 2024 lag dat aandeel nog op slechts 5,4 procent. Met name de geëlektrificeerde varianten van de Duster spekken de cijfers.