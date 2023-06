Bij de Mercedes-Benz C36 AMG startte een trend die nu pas stopt

De Mercedes-Benz C-klasse van de W202-generatie is dit jaar 30 jaar oud. Daar staan we even bij stil, want die auto introduceerde de eerste AMG volgens het moderne recept; de eerste AMG die van de productielijn van Mercedes zelf rolde. Ook was het de eerste C-klasse die een V8 kreeg, en juist dát is iets wat pas sinds kort niet meer bestaat. Een terugblik.

Het was mei 1993 toen Mercedes-Benz de langverwachte opvolger voor de iconische W201 Mercedes 190 aan de wereld voorstelde. De nieuwe en eerste C-klasse had een meer afgerond uiterlijk dat - van voren, dan - nog best leek op dat van de W201, maar tegelijkertijd ook totaal anders was. De dames en heren uit Stuttgart achtten de tijd rijp voor een frisse wind, nadat de voorganger van de C-klasse - evenals diens grotere broers E- en S-klasse - jarenlang vasthield aan een klassiekere vormgeving met onder meer overwegend rechtlijnige lichtpartijen.

In de jaren 90 veranderde dat. In 1995 introduceerde de W210 de dubbele ronde koplampen bij de E-klasse en in '98 was het de vierde generatie S-klasse die de als uit graniet gehouwen vormen van de W140 'Kathedraal' moest doen vergeten. Dat lukte uiteindelijk niet echt. De in de jaren negentig gepresenteerde S-, E- en C-klasse eindigden alle drie bepaald niet als de meest gelauwerde modelgeneraties, maar in het geval van de W202 C-klasse hebben we wel wat te danken aan die modeljaren. En dat zijn de eerste 'moderne' AMG's.

Dat zit zo: AMG was al in de jaren 60 een tuner van racemotoren en ontfermde zich in de decennia daarna ook over het oppeppen van straatlegale Mercedessen. De W202 Mercedes-Benz C36 AMG, zoals de AMG-variant van de C-klasse die als eerste verscheen heette, was dan ook niet 'de eerste AMG'. Wel was het de eerste AMG die als productiemodel op de markt kwam. In 1993 begonnen Mercedes-Benz en AMG namelijk hun officiële samenwerking, nadat AMG's werk in de jaren ervoor steeds populairder werd.

Officiële samenwerking

Dat zag Mercedes-Benz ook, en dus tekenden de twee een samenwerkingsovereenkomst. Het zou nog tot 1999 duren voor AMG daadwerkelijk werd ingelijfd door Mercedes, maar in 1993 rolden als gevolg van de officiële samenwerking al de eerste AMG's van de productielijnen van Mercedes zelf. Het was de Mercedes-Benz C36 AMG die de eer van eerste moderne 'Mercedes-AMG' mocht dragen; in de basis een behoorlijk opgepepte C280.

Dat model had een 2,8-liter grote V6 in zijn neus, die door AMG werd opgeboord tot een slagvolume van 3,6 liter. Het resultaat was een vermogen van 280 pk, dat de sportieve pretenties van de tuner moest waarmaken in samenwerking met een licht gewijzigd exterieur. Grotere wielen, andere sideskirts en licht gewijzigd bumperwerk zorgden ervoor dat alleen de fans van het eerste uur wisten dat ze met Mercedes' eerste eigen AMG te maken hadden. Uitgeklopte wielkasten, koolstofvezel spoilers en de later kenmerkende vier ovale eindpijpen kwamen er in 1993 nog niet aan te pas.

Ook niet toen Mercedes-Benz en AMG een paar jaar later bedachten dat er ook wel een V8 in de C-klasse zou passen. Reguliere uitvoeringen hadden tot zes cilinders, maar volgens de techneuten bij AMG kon het allemaal wel wat meer. Dat resulteerde aanvankelijk in de C43 AMG - met een 4,3-liter V8 - en later in de C55 AMG. Die auto had, jawel, een net geen 5,5-liter grote V8. Dat blok hielp de 'C' in 1998 aan een vermogen van zo'n 350 pk: meer dan de BMW M3 E46 had, een auto die toen überhaupt nog niet onthuld was.

Trendbreuk

De W202 Mercedes-Benz C55 AMG zette een trend die de C-klasses van latere generaties bleven volgen. Telkens weer had de C-klasse grotere en vaak koppelrijker motorblokken dan de tegenhangers van BMW en Audi. Niet alleen rond 2010, toen alle drie de merken een V8 in hun performance-D-segmenters hingen (waarbij die van Mercedes met 6,2-liter veruit het grootst was), maar ook nog tijdens de vorige modelgeneratie. Waar Audi en BMW weer van acht- naar zescilinders gingen, had Mercedes-Benz met zijn V8 weer een unique selling point in handen.

Een USP dat dus al bij de eerste generatie van de C-klasse, 30 jaar geleden voor het eerst op de markt, ontstond. Helaas voor de liefhebbers van achtcilinders namen de Duitsers onlangs afscheid van het V8-blok in de C-klasse. De nieuwe generatie heeft de helft van de cilinders, voor het eerst mínder dan concurrenten RS4 en M3. Desondanks is-ie met 680 pk ongekend potent, maar of dat voldoende is om de liefhebbers warm te houden?