Beter in beeld: Audi E-tron Sportback

We gaan het kort houden vandaag, maar deze foto’s wilden we jullie toch niet onthouden. In tegenstelling tot de laatste spionagebeelden van de Audi E-tron Sportback zijn deze exemplaren namelijk wél scherp.

De vlotter gelijnde versie van Audi’s eerste elektrische SUV kwam op 14 februari ook al voorbij, maar was toen ogenschijnlijk gefotografeerd vanaf de rug van een rodeostier gefotografeerd. De auto was op veel platen maar deels in beeld en de foto's waren zonder uitzondering onscherp.

De fotograaf zet dit nu recht door met keurige nieuwe foto’s van de E-tron Sportback te komen. Daarop is des te beter te zien dat we daadwerkelijk afstevenen op een auto die zich uitsluitend qua daklijn lijkt te onderscheiden van de E-tron zoals we die sinds enige tijd kennen. Een aflopend dak in de stijl van BMW’s X4 en X6 en Mercedes’ SUV-coupés moet ervoor zorgen dat dit het meer dynamische type van het stel is.

Verschillen met de in 2017 gelanceerde concept-car zijn er ook, want de wulpse wielkasten lijken een stuk minder wulps. De doorlopende achterlichtpartij, optisch dik aangezette dorpels en wielkasten en deels dichte grille zijn typisch E-tron. Dit exemplaar beschikt overigens over traditionele buitenspiegels, maar de bijzondere camera’s worden ongetwijfeld ook op de Sportback een optie.

Ook qua techniek verwachten we geen grote verschillen, zodat we ook hier 408 pk, snelle laders en een actieradius van zo’n 400 km kunnen verwachten. De verwachting is dat de tweede elektrische SUV van Audi later dit jaar al wordt onthuld. Daarna volgt de productieversie van de binnenkort te onthullen Q4 E-tron-concept, een kleinere SUV. Ook een lage EV, de sportief ogende E-tron GT, staat op de planning.