Bestelversie Dacia Duster opgewaardeerd

Dacia gaf onlangs in één klap al zijn modellen een facelift. Althans, bijna al zijn modellen. Ook de bestelversie van de Dacia Duster is nu opgewaardeerd. Maar wacht even, bestelversie?

Dacia legde in juni nagenoeg al zijn modellen op de snijtafel. Alle auto's van het merk kregen het nieuwe Dacia-logo aangemeten dat in een nieuwe en veelal uit streepjes bestaande grille werd geplaatst. Nu maken we ook kennis met de vernieuwde bestelversie van de Duster, een variant die je misschien helemaal niet kent.

Dacia verkoopt de Duster Commercial namelijk niet in Nederland. Dat heeft natuurlijk te maken met de eisen die de Nederlandse wet stelt aan auto's met grijs kenteken, waar de Duster Commercial niet aan voldoet. Toch laten we de kans niet onbenut om de Duster Commercial aan je voor te stellen. Het is namelijk niet voor niets de tijd die we koppelen aan komkommers.

Eerlijk is eerlijk: de Duster Commercial is nagenoeg identiek aan de reguliere vernieuwde Duster en dus heeft ook de Duster-met-grijs-kenteken een nieuw log in z'n snuit en een nieuwe grille. Achterop staat niet meer groot de modelnaam uitgeschreven. In plaats daarvan staat de merknaam uitgeschreven in het nieuwe bekende lettertype. De ruiten van de achterportieren, de achterste zijruiten en de achterruit zijn in de Duster Commercial uiteraard dicht. De uiterlijke aanpassingen zijn overigens zo dun dat de Engelse tak van Dacia die de Duster Commercial presenteert, heeft besloten om de oude persfoto's even door Photoshop te trekken.

Hoe praktisch is de Duster Commercial? Best behoorlijk. Een achterbank ontbreekt en daardoor heeft de bagageruimte een capaciteit van maar liefst 1.623 liter. Het maximum laadvermogen bedraagt 503 kilo. Er is echter geen vaste tussenwand achter de voorstoelen en dus wordt de Duster Commercial door de Nederlandse fiscus direct geannuleerd. Hoewel de laadruimte van de Duster Commercial met een diepte van 1,79 diep genoeg is, is hij met zijn hoogte van 92 cm niet hoog genoeg. De minimale hoogte moet namelijk 98 centimeter zijn. Hier lees je meer over de eisen die de Nederlandse wet stelt aan auto's met grijs kenteken.

De Duster Commercial is overigens niet de enige Duster-versie die we in Nederland niet kennen. Zo heeft de Duster in Zuid-Amerika een Renault-broertje met een open laadbak: de Oroch.