Beroemde Shelby Mustang voor miljoenen geveild

In 1965 werd er door Caroll Shelby hard gewerkt om het uiterste uit de toen nog splinternieuwe Ford Mustang te persen. Het mondde uiteindelijk uit in deze GT350R, door veilinghuis Mecum Auctions omschreven als één van de belangrijkste Mustangs ooit. Daar is geen woord aan gelogen: met deze GT350R werd voor het eerst het absolute toppunt aan sportiviteit uit de Mustang gehaald. De GT350R was een speciaal voor de racerij aangepaste GT350 en daar werden er slechts 34 van gemaakt. Dit is de auto, of beter gezegd het prototype, waarmee dat allemaal begon.

Aanbieder Mecum Auctions meldt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar deze specifieke auto en wat blijkt: deze auto is onder meer gereden door Ken Miles. Dat was de coureur die met Caroll Shelby in zee ging voor de ontwikkeling van de Ford GT voor de 24 uur van Le Mans, maar daarnaast dus ook z'n steentje bijdroeg aan de Shelby Mustang. Met succes, want de Shelby GT350R wist hoge ogen te gooien in de racerij en bleek zelf dominant in de SCCA Production Sports Car Competition. Wat volgde, is bekend. De Shelby Mustang werd een waar icoon. Ook van de huidige Mustang zijn er nog de Shelby-versies, waarbij de gelijknamige 500 pk sterke GT350R de absolute topversie is.

Terug naar dit prototype. Dat dit een hele bijzondere auto is, is inmiddels wel duidelijk. Dat blijkt de koper van de auto ook te beseffen. Afgelopen zaterdag werd de GT350R namelijk afgehamerd op het bizarre bedrag van maar liefst $3,85 miljoen, omgerekend €3,36 miljoen. Dat is voor zover bekend het allerhoogste bedrag dat ooit is neergelegd voor een Mustang. En dan te bedenken dat deze auto na zijn racecarrière in 1970 nog voor $3.500 werd verkocht.

Foto's: Mecum Auctions