Bentley Continental GT3 op biobrandstof naar Pikes Peak

Bentley doet weer eens een gooi naar mooie resultaten bij de jaarlijkse Pikes Peak International Hill Climb in het Amerikaanse Colorado. In plaats van een vrijwel standaard Continental GT staat er deze keer een heftig geprepareerde Bentley Continental GT3 klaar die zijn energie uit biobrandstof haalt.

Twee jaar geleden reed Bentley de beroemde weg naar de top met een nagenoeg standaard exemplaar van de Continental GT. Niet onverdienstelijk, mogen we wel zeggen, want de coupé vestigde het record voor productieauto’s. Knap, zeker omdat Bentley een jaar eerder het record voor productie-SUV's in de wacht wist te slepen.

Deze keer zoekt Bentley het, vergeef ons de woordspeling, hogerop. Het wapen voor de 2021-editie van de Hill Climb heet Bentley Continental GT3 Pikes Peak en staat aanzienlijk verder af van een productierijpe Continental GT dan de eerdere racer. De auto is zichtbaar gebaseerd op de imposante GT3-racer van Bentley, maar speciaal voor Pikes Peak voorzien van nóg buitenissiger spoilerwerk voor en achter. Daardoor oogt de bergracer nu alsof hij is weggereden uit een weinig realistische racegame. Onder de kap ligt geen W12, maar een 4.0 V8 die uiteraard eveneens heftig is aangepast voor de race. Zo loopt het blok op speciale biobrandstof, die de CO2-uitstoot stevig reduceert en bovendien moet zorgen voor betere prestaties op grote hoogte.

Time Attack 1

Met deze rijdende extremist mikt Bentley dan ook op het record in de Time Attack 1-klasse, de klasse voor heftig aangepaste, maar op productiemodellen gebaseerde racers. Dat record is sinds 2020 in handen van Porsche, dat met een speciaal geprepareerde GT2 RS Clubsport een tijd van 9:36.559 noteerde. Om dat record te verbreken moet Bentley het sterk stijgende parcours van 12,42 mijl (20 km) afleggen met een gemiddelde snelheid van meer dan 125 km/h. Om de kansen te vergroten wordt het stuur opnieuw toevertrouwd aan Rhys Millen (Nieuw-Zeeland), die ook verantwoordelijk is voor de eerdere succesverhalen van Bentley op het Amerikaanse evenement.

De Pikes Peak International Hill Climb is één van de vaste waardes van de wereldwijde autosportkalender. De ‘Race to the Clouds’, zoals het evenement ook wel heet, start op een hoogte van 1.440 m, eindigt op 4.302 m en biedt over krap 20 km maar liefst 156 bochten. Ooit was een deel van het parcours bovendien onverhard, maar sinds 2011 is alles geasfalteerd. ‘Pikes Peak’ is al heel oud: de eerste race werd verreden in 1916. Autofabrikanten investeren fors in het evenement en gebruiken de het de laatste jaren ook om alternatieve aandrijfvormen te testen en promoten. Het absolute record is daar een mooi voorbeeld van: in 2018 reed Volkswagen met de elektrische ID R in net iets meer dan 7 minuten en 57 seconden naar de top.

De Pikes Peak International Hill Climb 2021 staat voor 27 juni gepland.