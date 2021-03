Bentley Continental GT Speed: bloedsnelle weelde

Dít is de Bentley Continental GT Speed, de overtreffende trap van de Continental GT W12. De Continental GT Speed gaat Bentley's geschiedenisboeken in als de sportiefste productieauto van het merk ooit. Baden in weelde, maar dan sneller dan ooit.

Net als de vorige generatie Continental GT krijgt ook de eind 2017 geïntroduceerde actuele Bentley Continental GT een extra machtige Speed-variant. De nieuwe Bentley Continental GT Speed is weer gebaseerd op de versie met W12, maar dendert die krachtpatser aan alle kanten moeiteloos voorbij.

Bentley levert de Continental GT met een 550 pk sterke biturbo 4.0 V8, maar het is de 535 pk en 900 Nm krachtige Continental GT met 6.0 W12 die de handen van de pk-liefhebbers het hardst op elkaar krijgt. Die Continental GT Speed moet nu zijn meerdere erkennen in deze Continental GT Speed, een door de heren en dames in het Engelse Crewe tot 659 pk en 900 Nm opgekrikte topversie. 24 pk extra dus. De nieuwe Bentley Continental GT Speed raast met die bonk oerkracht in 3,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 335 km/h. De reguliere Continental GT met 6.0 W12 heeft in 3,7 seconden de 100 km/h op de digitale tellers staan en heeft een topsnelheid van 333 km/h. Leuk detail: de 6.0 W12 is in de GT Speed identiek aan die van de gelimiteerde Bacalar.

In een rechte lijn is de Continental GT Speed dus nauwelijks sneller dan de auto waarop hij is gebaseerd. Maar pure snelheid is niet alles waar het bij de Speed-versie om draait. Zo is de Continental GT Speed volgens de lovende woorden van Bentley vooral dynamischer. Daar heeft het merk dan ook een stel voor de Continental nieuwe technieken voor uit de kast getrokken. Zo heeft de Continental GT Speed All-Wheel Steering, vierwielsturing dus. Met name in rijmodus Sport moet je daar veel van merken. Het systeem werkt dan namelijk in samenwerking met een elektronisch sperdifferentieel (eLSD). Ook dat is voor de huidige Continental GT nieuw. Bij lagere snelheden sturen de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen voor een directer stuurkarakter. Op hoge snelheid sturen de achterwielen juist met de voorwielen mee om de rechtuitstabiliteit te vergroten.

Natuurlijk zijn er meer aanpassingen. Bentley heeft de tractiecontrole van de Continental GT onder de loep genomen en ook is de achttrapsautomaat van de GT Speed anders afgesteld dan die van z'n minder dynamische zustermodellen. In standje Sport schakelt die bak maar liefst twee keer zo snel als in de reguliere Continental GT W12.

In de opnieuw gekalibreerde Sport-modus gaat er verhoudingsgewijs meer koppel naar de achteras dan in de modi Bentley en Comfort. Ook is de stabiliteitscontrole (ESC) in rijmodus Dynamic meer vergevingsgezind dan normaal. Goed nieuws voor wie geen fan is van elektronisch bemoeienis: het ESC-systeem is ook uit te schakelen. Bentley zet extra krachtige koolstofkeramische remmerij op de optielijst, een systeem dat ook nog eens een gewichtsbesparing van 33 kilo ten opzichte van de standaard remmen oplevert.

Design

Vanbuiten is deze extra intense Continental GT Speed volgens goede 'Speed-traditie' te herkennen aan z'n volledig in het zwart uitgevoerde grille. Het bumperwerk rondom is op relatief subtiele wijze extra aangezet en op de voorschermen zit niet alleen een Speed-badge, maar ook een koelopening met een naar het aantal cilinders verwijzende '12'. Bentley zet de GT Speed op speciaal 22-inch lichtmetaal. De reguliere Continental GT staat op 21-inch grote sloffen. Verlichte instaplijsten maken tevens deel uit van het Speed-feestje.

Het interieur is tot in de kleinste hoekjes en nisjes bedekt met in twee kleuren uitgevoerd alcantara en recht voor de snufferd van de bijrijder heeft Bentley een Speed-badge geplakt. Liever geen alcantara? Niet getreurd, Bentley vouwt net zo graag fraai gestikt leer in het GT Speed-binnenste. Uiteraard valt er voor de afwerking van het interieur te kiezen uit een arsenaal aan materialen, waaronder diverse soorten en kleuren houtfineer.

Waarschijnlijk krijgt de opengewerkte Continental, de Continental GTC, in een later stadium ook een Speed-versie. De nachtmerrie voor iedereen met een toupet. Of Bentley net als bij de vorige generatie Continental GT ooit ook een heftige Supersport-versie gaat voeren, valt nog te bezien.

Een Nederlandse vanafprijs hebben we nog niet.