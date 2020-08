Belgische autoverkoop in juli bijna op oud niveau

In België werden in juli nog maar net iets minder nieuwe auto's op kenteken gezet dan vorig jaar in diezelfde maand. Over het hele jaar tot nu toe gezien blijft het er uiteraard nog wel slecht voorstaan.

Vorige maand werden er in België 44.532 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat betekent een afname van 1,23 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, zo meldt de Belgische en Luxemburgse autofederatie Febiac. Daarmee is duidelijk geworden dat de markt weer behoorlijk is aangetrokken na het diepe dal tijdens de lockdown. Zover als in Nederland gaat het nog niet, want hier werden namelijk afgelopen maand zelfs meer auto's verkocht dan in juli 2019.

Het meest populaire merk in juli in België was Volkswagen, met 4.627 verkochte auto's. Op nummer twee volgt Renault, met 4.125 auto's. Voor het Franse merk is er een opvallende opsteker in België. Renault verkocht namelijk 12,55 procent meer auto's dan in juli 2019. De nummer drie, BMW, is echter de grootste winnaar bij onze zuiderburen. Dat merk kende namelijk een afzetgroei van maar liefst 66,95 procent t.o.v. vorig jaar. Peugeot en Audi maken de top 5 compleet.

Over de eerste zeven maanden van 2020 gezien is duidelijk hoe de lockdown erin heeft gehakt in België. Tot op heden werden er namelijk 26,6 procent minder auto's verkocht dit jaar dan in dezelfde periode vorig jaar, 261.137 tegenover 355.598 auto's. Febiac spreekt echter, terugblikkend op de vrij positief verlopen verkoopmaand, van een 'bemoedigend begin van het tweede halfjaar'. De hoop is dat het voorlopig weer minimaal op dit niveau door zal gaan.