Vakantiegangers hoeven niet meer via Luxemburg te reizen, want de nieuwe koopjeskampioen op het gebied van benzine is België.

Brandstof in België is supergoedkoop. De officiële maximumprijs voor een liter super 95 (E10) bedraagt €1,627. Diesel kost maximaal €1,717. Bovendien betekent de maximumprijs alleen maar dat geen enkel tankstation in België méér mag vragen. Zolang er geen verlies wordt gemaakt, mag elke pomphouder zo ver onder die €1,627 duiken als hij wil.

Dat is iets wat veel tankstationeigenaren dan ook doen. Volgens vergelijkingssite Carbu.com – dat vrijwel dagelijks de prijzen van alle tankstations op een rij zet – rekenen de allergoedkoopste pompen in Vlaanderen momenteel tussen €1,407 en €1,429 voor een liter super 95.

Tankwalhalla Luxemburg

Dat is zelfs goedkoper dan in Luxemburg. Daar bedraagt de maximumprijs van super 95 momenteel €1,453 per liter. Maar in tegenstelling tot hun Belgische collega’s houden de meeste Luxemburgse pompeigenaren daar ook aan vast.

Super 98 (E5) is in Luxemburg met €1,571 per liter ook net iets duurder dan in België. Alleen met diesel – €1,423 per liter – geven de Luxemburgers de Belgen nog het nakijken. Dat scheelt op een volle tank van 50 liter nog altijd een euro of 4 à 5. Maar het tankwalhalla van weleer is Luxemburg dus niet meer.

De oorzaak zit ’m in een zogenaamde CO2-heffing die de Luxemburgse overheid aan tankstations heeft opgelegd om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. "Daardoor is het prijsverschil met België veel kleiner geworden”, zegt Johan Mattart van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) tegen de Belgische krant HLN.

Meer olie voor onze euro

De brandstofprijzen dalen sowieso. Een verklaring ligt onder meer bij de zwakke dollar ten opzichte van de euro. Olie wordt verhandeld in de verzwakte dollar.

"We krijgen nu meer olie voor onze euro’’, zegt Hans van Cleef, energiedeskundige bij adviesbureau Publieke Zaken, die verwacht dat de prijzen aan de pomp de komende maanden nog wat verder zakken. "Benzine wordt voor een kwart van olie gemaakt.’’

Olieprijs zakt door invoertarieven

De aankondiging van de invoertarieven van de Amerikaanse president Trump zorgt ook voor een dalende olieprijs. "Minder groei betekent dat er minder olie nodig is. En dat brengt de olieprijs alleen maar verder naar beneden.’’

Daarnaast heeft de Opec+ (de belangrijkste olieproducerende landen) aangekondigd vanaf september de productie met 570.000 vaten per dag te verhogen. "Terwijl de vraag intussen niet evenredig stijgt.”

Nederlandse benzineprijs

In Nederland dalen de brandstofprijzen ook, maar door de accijnzen ligt de literprijs nog altijd een stuk hoger. De prijs voor een liter Euro 95 ligt nu op €2,11. Daar betaalde je half februari nog €2,19 euro voor. Let wel, dit zijn de adviesprijzen die je doorgaans alleen langs de snelweg betaalt. Ook diesel daalt gestaag in prijs; de actuele adviesprijs is nu €1,87, dat was in februari nog €1,98.

Helaas is er hier weinig reden tot juichen: als de regering niet ingrijpt, wordt een liter benzine op 1 januari 25,8 cent duurder. In de jaren daarna komt daar nog eens 18,6 cent bovenop. Die prijsstijging komt grotendeels doordat de overheid sinds 2022 de belasting op brandstof heeft verlaagd. Op 1 januari stopt die regeling, en daarom schieten de prijzen zonder ingrijpen flink omhoog.