De brandstofkosten blijven oplopen, waardoor automobilisten op zoek zijn naar manieren om te besparen. Een daarvan is tanken in het buitenland. Met een handige app kun je nu uitrekenen of het echt loont om hiervoor de grens over te steken.

Ralf Djojomoenawi (25) uit Stadskanaal ontwikkelde de app, die gebruikers helpt om snel uit te vinden waar tanken het voordeligst is. Het idee ontstond volgens Ralf na gesprekken met familie over de vraag of en wanneer tanken in Duitsland of België echt goedkoper is. Volgens hem spelen er namelijk meerdere factoren mee, zoals brandstofverbruik en reisafstand.

Juist die complexiteit bracht hem op het idee om een tool te maken die alles automatisch doorrekent. Binnen enkele maanden werkte hij zijn concept uit tot een functionerende applicatie. Door internationale ontwikkelingen die invloed hebben op de brandstofprijzen kwam het project in een stroomversnelling terecht.

30 euro besparen op een volle tank

Hij wilde er snel bij zijn, omdat hij vermoedde dat anderen met een vergelijkbaar idee zouden komen. De app, genaamd Grenshopper, vraagt gebruikers om hun kenteken en locatie in te voeren. Vervolgens worden voertuiggegevens via de RDW opgehaald en berekent het systeem mede op basis van het brandstofverbruik van jouw auto of een rit naar België of Duitsland daadwerkelijk voordelig is.

Ook worden actuele brandstofprijzen meegenomen en krijg je direct te zien welk tankstation de beste keuze is. Zo hoeven gebruikers zelf geen berekeningen meer te maken en krijgen ze direct inzicht in mogelijke besparingen. Dat is zeker in de grensgebieden al langer het geval. „Wanneer je bijvoorbeeld in Tilburg woont, kun je al snel 30 euro per tank besparen door in Baarle-Hertog te tanken”, aldus Ralf.

Voorlopig alleen op iPhone

Opvallend is dat Djojomoenawi geen achtergrond heeft in softwareontwikkeling. Hij werkt normaal gesproken in onlinemarketing, maar leerde zichzelf programmeren om dit project te realiseren. Inmiddels is de app beschikbaar voor iPhone-gebruikers en zijn de eerste reacties positief. „De app is pas een week beschikbaar en staat nu al op de tweede plaats in de lijst met populairste gratis apps in de App Store, zelfs boven die van Shell en de ANWB.”

Op basis van het aantal zoekopdrachten schat Ralf dat de app rond de tienduizend keer is gedownload. „De website trekt dagelijks ongeveer dertig tot veertig bezoekers. Ondertussen stroomt mijn mailbox vol met vragen over wanneer de Android-versie verschijnt. Daarvoor wil ik echter eerst kijken of de belangstelling verder groeit. De ontwikkeling kostte me namelijk veel tijd en energie. Ik werkte regelmatig tot diep in de nacht en combineerde het project met een verbouwing van een kluswoning in de stad Groningen.”

Daadwerkelijke literprijs

Hoewel de app nog maar net te vinden is in de App Store, denkt hij al aan nieuwe functies. Zo wil hij een optie toevoegen waarmee gebruikers boodschappen of producten kunnen laten meenemen door anderen die toch al over de grens gaan. Daarmee zou het besparen nog verder kunnen worden uitgebreid.

Vanaf vandaag is de app ook voorzien van een extra functie die vergelijkbaar is met het model van Flitsmeister. „Automobilisten kunnen daarmee de daadwerkelijke literprijs per tankstation melden in de app, zodat we niet alleen afhankelijk zijn van de adviesprijzen van de desbetreffende pomp”, zegt Ralf. „Daarmee kunnen we nog accurater het prijsvoordeel voor jouw auto berekenen.”