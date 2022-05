'Belgen zijn grootste wegpiraten van Europa'

De meeste automobilisten zullen wel een mening hebben over hoe mensen uit het buitenland rijden. Zijn het onterechte vooroordelen of zit er een kern van waarheid in? Nou, als je de Belgen slecht vindt rijden, heb je mogelijk wel een punt.

Het is misschien lastig hard te maken hoe slecht een heel volk rijdt, maar de Franse stichting Vinci heeft het samen met onderzoeksbureau Ipsos toch geprobeerd. Vinci en Ipsos ondervroegen 12.400 automobilisten in elf Europese landen over hun rijgedrag. De uitkomst: de Belgen staan er niet goed op. Slechts 47 procent van de Belgische chauffeurs beschouwt zichzelf als rustig achter het stuur. Volgens de studie toetert meer dan de helft van de Belgische automobilisten agressief in het verkeer. Alleen de Spanjaarden en de Grieken gebruiken hun claxon nog vaker. Ook geeft 26 procent van de Belgen toe dat ze appen tijdens het rijden en 89 procent van de respondenten zegt heel vaak de snelheidslimieten te overschrijden.

Daar blijft het niet bij. Twintig procent van de Belgen geeft namelijk ook toe dat ze hun auto wel eens op een fietspad parkeren. Gemiddeld zegt 17 procent van de Europese automobilisten dat weleens te doen. Overigens zitten we in Nederland wat dat betreft nog verder boven het gemiddelde, met 23 procent. Wat de Belgen dan wel weer vaker doen, is de auto op een invalidenparkeerplaats zetten. Tien procent geeft aan dat te doen. Ook wat betreft drankgebruik houden Belgen zich minder in: waar gemiddeld 9 procent van de Europeanen zegt af en toe met drank op te rijden, ligt dat aantal op 19 procent in België.

Zijn we er dan al? Nee, zeker niet. Ook wat agressief gedrag in het verkeer betreft scoren de Belgen namelijk slecht. Volgens de enquête geeft bijna 20 procent van de Belgen toe ‘niet meer dezelfde te zijn’ als ze achter het stuur zitten. Benoît Godart van de Belgische verkeersveiligheidsorganisatie Vias denkt dat ‘mensen het niet langer verdragen om gestoord te worden’. Volgens hem is de auto een verlengstuk van het huis geworden, wat betekent dat je ook je problemen meeneemt en minder oplet. Dit wordt bevestigd door de enquête, waarin 28 procent van de Belgische bestuurders aangeeft dat ze in de auto ‘in hun bubbel’ zitten.

De Vias roept op tot het invoeren van een puntenrijbewijs in België. Daarbij benadrukken de onderzoekers dat België op de 20e plaats staat in Europa als het aankomt op verkeersdoden. In België vielen er in 2019 56 verkeersdoden per miljoen inwoners, waar het Europees gemiddelde 51 bedraagt. In Nederland doen we het aanzienlijk beter, met 34 en ook Duitsland (37), Luxemburg (36) en Frankrijk (50) staan er wat dat betreft beter op.