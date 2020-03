Belg aan het roer van Kia's interieurafdeling

De Belgische ontwerper Jochen Paesen is vanaf heden Vice President van Kia's interieurdesignafdeling. Paesen komt daarmee direct onder Karim Habib te werken, de vorig jaar als Senior Vice President én hoofd van het Kia Design Center aangetreden ontwerpchef. Wel moet Paesen een nieuw adres uit zijn hoofd leren. De ontwerper komt namelijk in Kia's Design Center in Namyang te werken.

Paesen is uiteraard bepaald geen vreemde in autoland. In 2002 begon hij zijn carrière als Interior Designer bij de Volkswagen Groep waar hij in 2006 de boel de boel liet en dezelfde functie tot 2010 bij de BMW Group beklede. Tot 2012 was Paesen bij BMW werkzaam als Creative Director Interior Design en de twee daaropvolgende jaren mocht de creatieve Belg zich Project Leader Interior Design bij het Duitse concern noemen. Tussen 2014 en 2015 stond Paesen aan het hoofd van de interieurdesignafdeling van BMW i. Voor zijn huidige nieuwe functie was Paesen werkzaam voor het Chinese NIO, waar hij de tekst 'Design Director Interior Design' op zijn naamkaartje had staan.