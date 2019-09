Nieuwe hoofdontwerper voor Kia

Kia heeft een nieuwe designbaas aangewezen. Karim Habib is per direct Senior Vice President én hoofd van het Kia Design Center.

Habib wordt daarmee verantwoordelijk voor het bedenken en ontwikkelen van de designkoers die Kia de komende jaren gaat varen. Kia's Design Center is gevestigd in het in Korea gelegen Namyang en van daaruit zal Habib zijn taken vervullen. De ontwerper komt aan het roer te staan van de afdelingen die werken aan het ontwerpen van nieuwe modellen, maar ook van de divisies die zaken als kleuren en materialen kiezen.

Karim Habib is niet de minste. Tussen 1998 en 2003 was hij werkzaam op de designafdeling van de BMW Group, waar hij werkte aan zowel interieurs als exterieurs. Tussen 2004 en 2007 was hij Senior Designer van de exterieurafdeling van hetzelfde concern, waarna hij bij de BMW Group werkzaam was als Chief Designer Advanced Design. Tussen 2009 en 2011 bekleedde Habib de functie van Senior Manager Advanced Design bij Daimler, waarna Habib terugkeerde naar de BMW Group als Head of Exterior Design en later, vanaf 2012, als Head of Design. Vanaf 2017 stond de functie Executive Design Director bij Infiniti achter zijn naam.