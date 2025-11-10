Het nieuwe kabinet moet nog worden samengesteld, maar brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en VNA komen alvast met een brief aan de nieuwe bewindslieden. Daarin roepen zij op tot het schrappen van de pseudo-eindheffing voor niet-elektrische leaseauto’s, maar ook tot de invoering van rekeningrijden.

De brief aan verkenner Wouter Koolmees is in handen van De Telegraaf, waaraan we deze inzichten danken. Het eerste heikele punt in het schrijven is de zogenaamde pseudo-eindheffing voor zakelijke auto’s van werknemers. Dat is in de praktijk een ‘boete’ van jaarlijks 12 procent van de nieuwwaarde op het rijden van een zakelijke auto die niet volledig elektrisch is. Zo’n benzineauto van de zaak (of plug-in!) wordt daarmee zo onaantrekkelijk, dat het de facto in veel gevallen om een verbod gaat.

RAI Vereniging, dat de belangen van autofabrikanten en importeurs behartigt, stelt dat deze heffing in de praktijk vooral zal betekenen dat werkgevers gaan werken met mobiliteitsbudgetten in plaats van leaseauto’s. Werknemers zouden daarmee vaker in oudere, vervuilende auto’s gaan rijden, waarmee het milieu-effect volgens de verdedigers van nieuwe-auto-verkopers onder de streep eerder negatief dan positief zal zijn. ‘Ongewenste uitwijkeffecten’, noemen RAI Vereniging, Bovag en leasevereniging VNA dat.

Bovag, RAI Vereniging en VNA vinden bovendien dat de bijtellingsverhoging voor elektrische auto’s van 17 (tot €30.000) naar 22 procent net even te vroeg komt. Over twee jaar zouden EV’s gemiddeld pas even duur zijn als benzine-alternatieven, waardoor de beperkte stimuleringsmaatregel tot die tijd nog wel belangrijk zou zijn.

En tot slot is daar weer het monster dat al vele decennia telkens weer de kop opsteekt als het om Nederlands autobeleid gaat: rekeningrijden. De overheid zou moeten streven naar ‘betalen naar gebruik’ in plaats van bezit, omdat dit eerlijker zou zijn en de verkoop van schonere en zuinigere voertuigen zou stimuleren.

Boven alles pleit de Nederlandse autobranche voor een stabiel en voorspelbaar autobelastingenbeleid. Er moeten specifieke maatregelen zijn en blijven om ‘groen’ rijden te stimuleren, maar dus wel op een doordachte manier voor de lange termijn. Daarbij hoeft er wat de brancheverenigingen betreft niet alleen maar naar puur elektrisch te worden gekeken. “Nieuwe plug-in hybride auto’s rijden vaak al 100 tot 150 kilometer elektrisch. Voor de gemiddelde Nederlandse automobilist is die actieradius ruimschoots voldoende om volledig elektrisch te rijden”, aldus een woordvoerder van RAI Vereniging.