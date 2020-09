Back to Basics: Toyota Mirai

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Oké, een échte "Back to Basics" is deze Toyota Mirai van € 81.095 misschien niet, maar het is wel interessant om te zien van welke voorzieningen dit vooruitstrevende model is voorzien. Valt er nog wat te kiezen of zit hij voor de prijs ook echt helemaal vol?

Toyota Mirai Executive

€ 81.095

Terwijl diverse merken nu de wondere wereld van de elektrische auto's met een stekker betreden, kijkt Toyota nog altijd naar een andere 'brandstof'. Al flink een tijdje zelfs, want de Toyota Mirai werd als brandstofcelauto al eind 2014 aan de wereld gepresenteerd. Het duurde vervolgens echter nog zo'n drie jaar voordat Toyota de waterstof lustende Mirai ook naar Nederland haalde. Sindsdien zijn er - hou je vast - 64 exemplaren op Nederlands kenteken verschenen. Een groot deel daarvan rijdt ook nog eens als taxi rond. De Nederlandse consument is dus nog wat terughoudend. Ergens ook niet gek, want naast de hoge aanschafprijs van de auto is het vinden van een tankstation met waterstof nog geen gemakkelijke zaak, gezien het beperkte aantal ervan. Het is vandaag de hoogste tijd om te zien of de uitrusting wellicht nog wat kopers over de streep kan trekken.

Voor mensen met keuzestress is dit de perfecte auto. Toyota biedt namelijk maar één versie aan. Dat begint al bij de aandrijflijn. De Mirai wordt aangedreven door een 154 pk sterke elektromotor, die zijn energie uit de waterstofcel haalt. Hoewel het vullen hiervan dus nog een uitdaging kan zijn, komt de Mirai vervolgens wel een flink stuk op zijn volle tank. Het duurt namelijk 550 km (NEDC) voordat er weer moet worden getankt.

Kleuren

Ook qua uitrusting valt er niets te kiezen, want Toyota biedt de Mirai enkel aan als 'Executive'. Daardoor valt er wederom weinig te personaliseren. Zo zijn de lichtmetalen 17-inch wielen standaard, net als ledverlichting rondom, parkeersensoren in de voor- en achterbumper en andere details als de 'haaienvinantenne'. De enige manier om je met een Mirai te onderscheiden, is met zijn kleur. Opmerkelijk genoeg kost zelfs dat niets extra bij deze auto. Klanten kunnen dus kosteloos een kleur uitkiezen op het kleurenpalet, dat in totaal zes kleuren beslaat, van dieprood tot parelmoerwit. Alle verschillende kleuren kom je in de foto's hierboven tegen. De meest opvallende is wat ons betreft toch wel de 'Pure Blue Metallic'.

Na het gebruik van de 'Smart Entry' treffen we een minstens zo futuristisch als het uiterlijk vormgegeven interieur. De stoelen zijn met leer bekleed en kunnen op zowel de eerste als tweede zitrij worden verwarmd. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar. Andere zaken, zoals een gescheiden klimaatregeling, elektrisch verstelbare zijspiegels en een stuurwiel vol met knoppen voor onder meer de cruisecontrol, zijn daarbij ook in elke Mirai aanwezig. Het centrale 7-inch scherm biedt toegang tot een uitgebreid systeem met navigatie (met drie jaar kosteloze updates), DAB+-radio en zicht op de achteruitrijcamera. Het geluid wordt door middel van een JBL-geluidssysteem de auto in geblazen.

Toyota is daarbij ook zo gul om Toyota Safety Sense zonder meerprijs aan de lijst toe te voegen. Naast adaptieve cruisecontrol brengt dit pakket Blind Spot Mirror, een sensor die voorbijrijdend verkeer spot tijdens het uitparkeren en een pre-collision system.

De huidige Mirai wordt volgend jaar afgelost door een geheel nieuwe generatie. Aan het grootste ‘probleem’ van de auto wordt volgens Toyota hard gewerkt, want nog dit jaar openen diverse waterstofstations hun deuren. Het totaal aantal in Nederland moet tegen december 17 stuks bedragen.