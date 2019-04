Back to basics: Toyota Corolla

Toyota Corolla 1.2 Turbo Comfort

€ 23.995

Het koetswerk van de Corolla is nog warm bij de Nederlandse dealers, want het model heeft nét zijn rentree gemaakt. De Nederlandse importeur biedt de auto met keuze uit drie motoren aan: de 1,2-liter benzinemotor met turbo en twee hybride aandrijflijnen met 122 of 180 pk. Als instapper staat de 1.2 Turbo met 114 pk en handgeschakelde zesbak op je te wachten. De turboblok is optioneel met cvt-automaat leverbaar, maar dat kost gelijk dik € 5.000 meer en die is enkel als ‘First Edition leverbaar’. De handgeschakelde Corolla heeft 10,3 seconden nodig om vanuit stilstand op de 100 km/h te zitten. Opvallend is de topsnelheid, want die is met 200 km/h het hoogst van alle aandrijflijnen. De hybrides met standaard cvt-automaat komen namelijk niet verder dan 180 km/h.

Je moet goed kijken om de instap-Comfort van de overige uitrustingsniveaus te onderscheiden. Toyota pakt namelijk aardig uit met de instapper! Alle carrosserie-onderdelen worden netjes meegespoten, het rubber wordt standaard om 15-inch lichtmetalen wielen gevouwen en naast leddagrij- en ledverlichting achter worden óók de koplampen van ledjes voorzien. In luxere versies, zoals de Executive (v.a. € 34.995), worden de bi-ledkoplampen sportiever ingedeeld, maar ledkoplampen voor een instapper zijn zeker luxe. De lichten laten zich daarnaast in- en uitschakelen door de standaard lichtsensor. Grote afwezigen op de voorbumper zijn de mistlampen tezamen met sierlijke afwerkingsstrips. Het geheel wordt in de Comfort wat simpeler afgewerkt met zwart kunststof. De kosteloze witte signatuurlak kan voor € 295 ook in het donkerblauw worden geleverd. Metallic lak kost tussen de € 795 en € 1.095. Naar parkeersensoren kunnen we eindeloos blijven zoeken, want de bestuurder van de instap-Corolla mag dat klusje zonder hulp klaren.

Binnenin stelen met stof beklede zwarte stoelen de show. Die kleur zet zich over het algemeen door in het interieur, hoewel Toyota zeker de moeite heeft genomen om hier en daar wat kleurrijke versiersels te monteren. Zo loopt er een zilverkleurige strip over de gehele breedte van het dashboard. Op de middenconsole treffen we een hoog geplaatst infotainmentsysteem. Voor de versie met het 8-inch touchscreen moeten we dieper in de buidel tasten, want de Comfort krijgt een simpelere radio toegekend. Naast de reguliere radio sluit je externe apparaten via een aux-kabel of Bluetooth op de multimedia aan. De bestuurder kan de radio tevens via knoppen op het (kunststoffen) stuur bedienen. Aan de andere kant van het stuur bevinden zich de knoppen van de standaard adaptieve cruisecontrol. Alle ramen laten zich met een druk op de knop bedienen, net als de buitenspiegels. De Corolla Comfort geniet standaard van een handbediende airconditioning en wordt op het gebied van veiligheid van verschillende technieken voorzien door Toyota’s Safety Sense 2-pakket met o.a. Lane Departure en Road Sign Assist.

Nu komen we in de prijslijst iets opmerkelijks tegen, want de Corolla als 1.8 Hybrid met 122 pk is ook in de Comfort-uitvoering leverbaar. Dat Comfort-pakket is echter iets rijker aangekleed met standaard een automatische airco en startknop in plaats van de reguliere sleutel uit de benzine-aangedreven Comfort. Instappen in de Corolla 1.8 Hybrid Comfort kan vanaf € 26.395. Voor precies datzelfde geld is de 1,2-liter benzineversie ook leverbaar als luxueuzer uitgeruste Active met standaard een met leer bekleed stuur, middenarmsteum, achteruitrijcamera en 8-inch touchscreen voor de multimedia. Welke deal zou jij sluiten?