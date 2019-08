Back to basics: Seat Tarraco

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Tarraco eist met zijn formaat sinds kort de grootste plek op bij de Seat-dealer. De prijslijst is heel overzichtelijk, want er zijn slechts twee uitvoeringen beschikbaar. Vanzelfsprekend pakken wij voor deze rubriek de instap-Style erbij.

Seat Tarraco 1.5 TSI Style

€37.950

Het verbaast weinig mensen als we zeggen dat SUV’s de overhand nemen in autoland. Van riante stationwagons en MPV’s moet men niks meer hebben. ‘We’ willen hoog zitten en rijden in een auto met een stoer uiterlijk. De Tarraco is een kenmerkend voorbeeld van deze trend. Langzaam maar zeker werkt deze nieuwe telg de alom bekende Alhambra uit de showroom. Dat doet hij met drie motoren: twee benzinemotoren en twee diesels met vermogens van 150 of 190 pk. De 1.5 TSI met 150 pk en handgeschakelde zesbak geldt als instapper. Wie meer vermogen wil met een benzineblok, wordt vriendelijk richting de 2.0 TSI Xcellence 4Drive met 190 pk geduwd. De prijs? €50.950 schoon aan de haak.

Zoals we zeiden heeft Seat twee optiepakketten voor de Tarraco in de aanbieding: de Style en Xcellence. Aan de buitenkant verschillen deze versies op enkele punten. Neem de standaard zwarte dakrails en raamomlijstingen van de Style en de verchroomde varianten van zijn duurdere metgezel. Ook de wielen worden afhankelijk van het budget geleverd: 17-inch versus 19-inch. Verder zou een oplettende voorbijganger de Style eruit kunnen pikken door het ontbreken van parkeersensoren op de voorbumper, want deze krijgt ze in tegenstelling tot de Xcellence enkel in de achterbumper verwerkt. Ook voor standaard donker getinte achterramen dient men het luxere pakket te kiezen. Standaard op de Style vinden we verder wel volledige ledverlichting rondom, een licht- en regensensor en trekhaakvoorbereiding.

De riante SUV betreed je na een druk op de knop. Starten kan te allen tijden met de sleutel in de broekzak. Het dashboard wordt met twee schermen gevuld: een 10-inch exemplaar voor de virtual cockpit en een 8-inch touchscreen voor de multimedia. Dit scherm omhelst vrijwel alle hedendaagse verbindmogelijkheden, de grote afwezige is een ingebouwde navigatie. De standaard airconditioning kan in drie verschillende zones worden ingesteld. Cruisecontrol zit ook standaard op een Tarraco, adaptieve cruisecontrol niet. De Xcellence, waardoor de basisprijs van de Tarraco overigens stijgt naar €40.600, biedt verder een elektrische achterklep, achteruitrijcamera en sportievere stoelen in de voorste zitrij. Maar is dat het extra geld waard?