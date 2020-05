Seat breidt prijslijst nieuwe Leon uit

De begin dit jaar gepresenteerde nieuwe Seat Leon werd in april van zijn eerste prijskaartjes voorzien. Seat hing de prijslabels toen alleen aan speciale Launch Editions van een aantal versies met een van de 1.5 TSI-krachtbronnen onder de kap. Zo maakte het merk onder meer bekend dat de vijfdeurs hatchback met de 150 pk 1.5 TSI, in combinatie met een handbak en uitgevoerd als FR Launch Edition € 31.495 moest opbrengen. Ook was reeds bekend dat Leon Hatchback met mild-hybrid 1.5 eTSI en DSG7 automaat € 33.425 zou gaan kosten. Dit blijven uiteraard niet de instapprijzen van de Leon. Nu is ook bekend wat de Spanjaard met de bescheiden 1.0 TSI moet kosten.

De vijfdeurs Leon met de 90 pk 1.0 TSI, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, is er vanaf € 24.495. De hatchback is in dat geval uitgevoerd als Reference. Een stapje hoger op de ladder komen we de 110 pk variant van die 1.0 tegen. De driecilinder is in dat geval gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Seat vraagt € 28.125 voor de vijfdeurs Leon met deze krachtbron. De auto is in dat geval uitgevoerd als Style Launch Edition. De Leon is in deze configuratie ook verkrijgbaar als de sportiever aangeklede FR Launch Edition. Reken in dat geval op een prijskaartje van € 29.195. Liever de Leon Sportstourer, de ruimere stationversie? Reken voor de 1.0 TSI's dan op een meerprijs van € 1.200.

De hatchbackversie van de Leon is ook te bestellen met een tweetal dieselmotoren. In beide gevallen gaat het om een 2.0 TDI. De basisversie levert 115 pk en is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Deze wisselt als Style Launch vanaf € 31.725 van eigenaar. Seat levert verder een pittige 150 pk variant van de 2.0 TDI, een zelfontsteker die is gekoppeld aan een DSG-bak. Deze vooralsnog alleen als FR Launch Edition beschikbare Leon kost € 37.295.