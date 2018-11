Back to Basics: Renault Mégane

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ontbrekende airco’s, stalen wielen zonder doppen en een gapend gat in plaats van een radio: we hebben het allemaal al voorbij zien komen in deze rubriek. De simpelste Renault Mégane zit beter in z’n spullen, maar krijgt wel unieke, extra simpele koplampunits mee. Dat zien we voor het eerst!

Renault Mégane TCe 100 Life

€22.690

Renault doet vooral met de Clio en Captur goede zaken in Nederland, maar ook over de verkoopcijfers van de Mégane heeft het merk niets te klagen. Dit jaar staat Renaults compacte middenklasser op een keurige twaalfde plek, waarmee de auto veel directe concurrenten achter zich laat.

De vele kopers laten zich ongetwijfeld allereerst verleiden door de looks van de Mégane. De auto ziet er, net als veel andere Renaults, erg strak en modern uit. Dat komt niet in de laatste plaats door de opvallende voor- en achterlichtunits. Wulpse led-achterlichten nemen bijna de gehele breedte van de kont in beslag en aan de voorkant trekken de opvallende, C-vormige dagrijlichten veel aandacht. Tenminste … zolang je geen Mégane Life voor je hebt. De instapversie krijgt namelijk als enige uit de reeks juist koplampen zonder deze opvallende lichtslierten mee. In plaats daarvan brandt bij de simpelste Mégane alleen het horizontale deel dat zich onderin de uitloper van de koplampunit bevindt.

Hoofdschuddend

Daarmee pik je de geldbewuste of door leasebudgetten geteisterde Life-rijder er ook in het donker direct uit. Reden om ‘m hoofdschuddend na te kijken is er echter niet, want eigenlijk zit de koper van een basis-Mégane er prima bij. Voor €22.690 krijgt ook deze versie airco, een audiosysteem met DAB+ en Bluetooth, cruisecontrol, elektrisch verstelbare spiegels en ruiten en centrale vergrendeling met afstandsbediening. Niks te klagen dus, of het moet de ontbrekende armsteun zijn.

Wit

Waar zit dat ‘basis’ ‘m dan wel in? Tja, de Life staat op stalen wielen met wieldoppen en het stuurwiel is niet met leer bekleed. Ook is er, zoals we vaker zien, weinig keuze voor kopers van een instapper. Life-kopers zijn veroordeeld tot de TCe 100-benzinemotor met 100 pk en een handbak en kunnen niet kiezen voor aantrekkelijke optiepakketten die er voor andere versies wel zijn. Wie dan toch voor eenvoud gaat, kan bovendien maar beter een witte bestellen, want andere kleuren kosten minimaal €695 extra.

Loftrompet

Vergelijken we de Mégane Life met bijvoorbeeld de simpelste versie van de Volkswagen Golf, dan is de loftrompet nog maar moeilijk stil te houden. Met €23.620 en 85 pk is die Duitser duurder en minder krachtig dan de Renault, terwijl de Golf dan ook nog een driedeurs koetswerk krijgt en verstoken blijft van cruisecontrol. Een basis-Astra is iets goedkoper, maar ook kaler dan de Renault.

Een prima aanbieding dus, zo’n Mégane Life. Als je tenminste kunt accepteren dat iedereen altijd in de binnenspiegel al kan zien dat je de basisversie hebt …