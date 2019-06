Back to basics: Opel Crossland X

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Opel Crossland X Selection

€ 19.999

In de huidige AutoWeek mag de Crossland X zich bewijzen tegen twee geduchte concurrenten uit Duitse en Aziatische hoek. Hij mag het opnemen tegen de Volkswagen T-Cross en Kia Stonic. Of hij weet te winnen moet je zelf in de test lezen, we kunnen de Opel in ieder geval vergelijken met de T-Cross die we al eerder in deze rubriek behandelden. De Opel krijgt als instapper een 83 pk sterke 1,2-liter benzinemotor in het vooronder. Daaraan koppelt Opel een handgeschakelde vijfbak. In vergelijking met de Seat Arona (€ 19.795) en de T-Cross (€ 22.621), die beiden de 1.0 TSI met 95 pk krijgen, is de Crossland X iets minder bedeeld. Vooral een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h duurt in de Opel iets langer: 14,0 seconden in plaats van 11,5 seconden.

De compacte cross-over krijgt van Opel een verrassende basiskleur toegewezen. Geen wit, geen grijs, geen zwart. Nee, Opel spuit de Crossland X gratis en voor niets in een Indigo-blauwe basiskleur. Hoewel Rüsselsheim met veel zwarte kunststofonderdelen in de weer gaat bij de stootstrips en bumpers voor de Selection, worden de spiegelkappen en handgrepen wel netjes meegespoten. Het kleurenpallet is tegen meerprijs veel voller. Een basis witte lakkleur kost € 299 (foto 6), een metallic variant kost minimaal € 699 en maximaal € 899 extra. De vier zomerbanden worden om 15-inch grote wielen gevouwen en afgewerkt met plastic doppen. Naast halogeen koplampen schijnen led-dagrijlampen aan de voorkant, mistlampen zijn aan luxere versies voorbehouden. De lampen laten zich overigens wel automatisch bedienen.

In het interieur nemen we plaats op zwarte stoffen stoelen. Het stuurwiel, dat in hoogte en diepte verstelbaar is, wordt voorzien van knoppen voor de standaard cruisecontrol met snelheidsbegrenzer. Bijzonder detail is het ontbreken van de radiobediening op het stuurwiel, want Opel monteert wel standaard geluidsvermaak in de cross-over. Dit is overigens niet het uitgebreide multimediasysteem met touchscreen, maar een versimpelde versie met tastbare knoppen en USB- en bluetooth-aansluiting. Onder de multimedia kunnen we ons een ongeluk aan knoppen draaien om het warmer of kouder te krijgen in de Opel, maar tijdens hete zomerdagen zijn we toch echt op de elektrische ramen aangewezen, door het ontbreken van een airconditioning. Die elektrische ramen gelden trouwens alleen voor de voorpassagiers, want achterin moeten mensen ouderwets de ruiten open zwengelen. Opel is daarnaast niet de enige fabrikant die de airco uit de standaarduitrusting weglaat, want Volkswagen deed dat bijvoorbeeld bij de T-Cross. Naast verschillende veiligheidsvoorzieningen zoals Lane Departure en Hill Start moet de bestuurder van een Crossland X Selection zelf het kunstje klaren bij in- en uitparkeren, want parkeerhulp is vanaf de luxere versies standaard.

Na de Selection biedt Opel de Edition met soortgelijke motorisering voor € 22.299 aan. Voor dat geld krijg je wel standaard een airconditioning, elektrische ramen rondom, 16-inch stalen wielen en het IntelliLink-radiosysteem met 7-inch touchscreen en Apple Carplay. Welke kies jij?