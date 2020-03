Back to Basics: Opel Astra (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Deze rubriek zag het levenslicht halverwege 2017 met de Opel Astra in de spotlights . Dat model is ondertussen (subtiel) gefacelift. Tijd om te kijken of Opel de uitrusting ook heeft vernieuwd.

Opel Astra 1.2 Turbo Edition

€25.349 (tijdelijk €1.000 korting; €24.349)

De huidige Opel Astra draait sinds 2015 mee en gaat uiteindelijk de boeken in als laatste Astra die onder de GM-vleugels is gebouwd. Door PSA’s overname belooft de volgende Astra een geheel andere auto te worden. In aanloop naar dat moment voorziet Opel de GM-Astra nog één keer van een subtiele facelift. Een ietwat aangescherpt front markeert de buitenkant van de facelift. Het grootste nieuws is onderhuids te vinden. Daar bevindt zich dan ook het eerste grote verschil met de ‘oude back to basics’, want die Astra putte zijn kracht toen nog uit een 1.0-benzinemotor met 105 pk. Daaraan koppelde Opel een handgeschakelde bak. Een kleine drie jaar later lepelt Opel een 1,2-liter turbomotor met 110 pk én een handgeschakelde zesbak in de auto.

Voor de buitenkant heeft Opel een vergelijkbare blauwe lakkleur klaarliggen. Vroeger heette die alleen Royal Blue, nu gaat de unilak als Indigo Blue door het leven. Voor de buitenkant houdt Opel verder vast aan zijn voorgaande uitrusting. De deurhendels en spiegelkappen worden netjes meegespoten, het front en de raamlijsten worden overwegend zwart afgewerkt. Ook voor ledverlichting - op de dagrijverlichting na - moet nog steeds worden bijbetaald. Wél biedt Opel voortaan zonder meerprijs parkeersensoren in de achterbumper en 16-inch lichtmetalen wielen aan.

Binnenin is het in de standaard Astra voortaan beter vertoeven. De simpele radio (2017) is over de schutting gegooid en maakt nu te allen tijde plaats voor een 7-inch kleurenscherm met onder meer Apple CarPlay en usb-aansluitingen. Wel houdt Opel de geïntegreerde navigatie achter de hand voor de luxere versies. Aan de standaarduitrusting wordt verder een automatisch dimmende binnenspiegel, een multifunctioneel stuurwiel mét cruisecontrol en elektrisch bedienbare ramen voor de achterpassagiers toegevoegd. Ook een licht- en regensensor is voortaan altijd aanwezig in een Astra. De (handbediende) airconditioning behoudt zijn plekje in de lijst van standaardvoorzieningen.

In vergelijking met de voorgaande Astra Selection uit 2017 is deze nieuwe instap-Edition een stuk luxer uitgerust. De basisprijs ligt echter ook zo’n €3.000 hoger. Is dat het waard?