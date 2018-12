Back to Basics: Mitsubishi Eclipse Cross

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Eclipse Cross is eigenlijk een auto van uitersten: of je vindt hem geweldig en uniek of je moet er niet aan denken dat dié auto voor je deur staat. Voor nipt geen 30 mille staat een grijze versie in een Pure-jasje gehuld op naam van een nieuwe eigenaar, maar met welke standaard voorzieningen?

Mitsubishi Eclipse Cross Pure 1.5 2WD 6MT

€ 29.990

Het Nederlandse gamma van Mitsubishi bestaat ondertussen voor meer dan helft uit cross-overs. Na de welbekende Outlander en de recent gefacelifte comacte ASX lanceerde Mitsubishi een derde model: de Eclipse Cross. Het behoeft weinig uitleg dat het uiterlijk van die nieuwe telg nogal opvalt. De coupé-achtige kont wordt geaccentueerd door een gesplitst achterruit met een grote lichtbalk er doorheen. Een gewaagd maar blijkbaar gewild concept, want na de Spacestar is de Eclipse Cross de best verkochte Mitsubishi van dit jaar. 1.209 klanten tekenden een koopcontract. De auto is in ons land met één motor in vier verschillende smaakjes leverbaar, waarbij de dikste versie optioneel ook als 4WD leverbaar is. In de basis levert Mitsubishi de Eclipse Cross als Pure. De 1,5-liter viercilinder met 163 pk verdeelt zijn kracht over de voorwielen en heeft een handgeschakelde zesbak als transmissie. De topsnelheid ligt op 205 km/h, een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h neemt 10,3 seconden in beslag.

Pakken we de prijslijst erbij, dan valt op hoe vol Mitsubishi de Eclipse Cross stopt. Vrijwel alle luxe voor dagelijks gebruik is standaard aanwezig. Voor de koets biedt Mitsubishi één standaardkleur aan. De grijze lakkleur zouden we niet spannend willen noemen, maar voor de ‘Red Diamond’-introductiekleur ben je al meer dan € 1.100 kwijt. Andere metallic-kleuren kosten € 790 extra. Voor stalen wielen met plastic doppen hoef je niet bang te zijn, want de Pure is al van 16-inch lichtmetaal voorzien. De achterruiten krijgen standaard een donkere tint en ook de gaten voor mistlampen in de voorbumper worden altijd gevuld met lichtbronnen. Led-koplampen zijn niet standaard, led-dagrijverlichting wel. Nemen we plaats in de excentriekeling, dan doen we dat op stoffen stoelen. De configurator biedt geen kijkje ín de Eclipse Cross, daarom hebben we hierboven persbeeld van het interieur gebruikt. Deze is een stukje luxer met lederen bekleding, maar in grote lijnen komt het overeen met de Pure. Zo is het scherm voor de infotainment standaard, kan de Pure-rijder op een lederen stuurwiel met knoppen voor de audio én cruisecontrol rekenen en ook het schermpje voor de automatische airconditioning vindt in elke Eclipse Cross zijn weg. Op het scherm wordt tijdens het parkeren beelden van de standaard achteruitrijcamera weergegeven. De lichten of ruiten laten zich gemakkelijk bedienen, want door sensoren kunnen zij dit uit zichzelf.

Op het gebied van veiligheid is Forward Collision Mitigation (automatische noodrem) en Lane Departure Warning (om binnen de lijntjes te blijven) standaard aanwezig. Op het gebied van luxe biedt de duurdere Intense uiteraard een beetje meer. Voor € 2.500 meer heb je parkeersensoren rondom, 18-inch in plaats van 16-inch lichtmetaal, airconditioning over twee zones verdeeld, een head-up display en elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels. Zou jij daarvoor kiezen, is biedt de Pure meer dan genoeg? Laat het ons hieronder weten.