Back to Basics – BMW 3-serie

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Dat de BMW 3-serie voor velen een begerenswaardige auto is, wordt onder meer bewezen door de enorme hoeveelheid exemplaren die jaarlijks door particulieren wordt geïmporteerd. Wie voor zo min mogelijk geld in de gloednieuwe ‘Dreier’ wil stappen, is vooralsnog aangewezen op een 318d. Is de begeerte daar ook terecht?

BMW 318d - € 46.179

Op het moment van schrijven worden de eerste exemplaren van de nieuwe 3-serie vermoedelijk bij klanten afgeleverd. Nieuwe modellen moeten het doorgaans met een vrij beperkt motorengamma doen. Ook van de nieuwe BMW verwachten we spoedig meer versies, maar met twee benzinemotoren en drie diesels doet de auto het lang niet slecht. De voordeligste versie van de lijst die nu beschikbaar is, is de 318d. Die levert 150 pk en moet het sprintje van 0 naar 100 km/h in handgeschakelde vorm in 8,4 seconden kunnen afronden. Alleen de 318d en de 320d zijn met een handbak verkrijgbaar, de rest van het gamma krijgt vooralsnog altijd een automaat mee. Wie weigert om zelf te schakelen, is minimaal €47.600 kwijt.

BMW werkt al jaren met pakketten met de naam Sport Line, Luxury Line of M Sport, maar die laten we natuurlijk allemaal aan ons voorbijgaan. Dat betekent dat de 3-serie van onze keuze er net wat minder verleidelijk bijstaat dan de exemplaren die we bij de introductie te zien kregen. Bescheiden 16-inch lichtmetaal, de standaard bumpers, raamomlijstingen in matzwart en lakwerk in eenvoudig Alpinweiss III is voor dit bedrag je deel. Led-koplampen zijn wel standaard. Zoals bij iedere BMW kan de typeaanduiding ook worden weggelaten. Als daarvoor wordt gekozen, kan alleen met een rolmaat worden vastgesteld of het om een 318d staat. De uitlaateindstukken hebben bij deze versie namelijk een doorsnede van 80 mm, terwijl alle overige versies exemplaren van 90 mm meekrijgen.

Dan is het tijd om in te stappen. Dat we hier vrij eenvoudige, handmatig verstelbare stoelen met bekleding in antracietkleurige stof aantreffen, zal niemand verbazen. Wie gaat voor de lederlook met de naam Sensatec is € 500 meer kwijt, echt leer kost minimaal twee mille. Dashboard en deurpanelen zijn afgewerkt met aluminiumkleurige panelen, voor alle andere opties moet worden bijbetaald. Een multifunctioneel stuurwiel met knoppen voor audio, telefoon en cruisecontrol is ook standaard. Het comfortniveau wordt opgekrikt door automatische airconditioning met maar liefst drie zones, ‘Keyless Start’, een automatisch dimmende binnenspiegel, verwarmbare buitenspiegels en parkeersensoren voor en achter.

Minstens zo belangrijk is het infotainmentsysteem. Iedere 3-serie krijgt een centraal scherm met een doorsnede van 8,8 inch en een tweede scherm in de klokkenwinkel van 5,7 inch mee. Het centrale scherm laat zich naar keuze in het touchscreen of met de centrale draaiknop bedienen. Het systeem bevat ook gewoon navigatie-software, al zijn er uitgebreidere pakketten. BMW’s Connected Pack is zelfs standaard, waarmee het ook mogelijk is om navigatie-adressen met je smartphone naar de auto te sturen. De auto is via diezelfde smartphone ook te traceren en enigszins te beïnvloeden. Hiervoor moet periodiek worden betaald, maar het eerste jaar is gratis.