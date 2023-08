'Autoverkoper over paar jaar niet meer nodig vanwege AI'

Zit de autoverkoper die je in een showroom alles over een nieuw model kan vertellen binnenkort zonder werk? Volgens een bedrijf, dat gespecialiseerd is in videopresentaties met behulp van kunstmatige intelligentie, wel.

Kunstmatige intelligentie wordt in rap tempo onderdeel van het leven en de ideeën over wat daarmee mogelijk is schieten als paddenstoelen uit de grond. Het Zweedse bedrijf Phyron ziet er in de autohandel ook een toekomst voor weggelegd. Een goede autoverkoper weet in principe vrijwel alles over de modellen die in de showroom staan, maar er zijn altijd wel wat details die hij of zij even moet opzoeken. En ja, een verkoper in de showroom is voor het autobedrijf natuurlijk een kostenpost met zijn of haar salaris. Dankzij kunstmatige intelligentie kan er volgens Phyron een 'verkooprobot' komen die minstens hetzelfde kan.

Volgens Phyron, dat nu al met AI videopresentaties maakt voor de auto-industrie, kan er al binnen twee jaar een chatbot zijn ontwikkeld die perfect de wensen en vragen van de klant begrijpt. Die chatbot kan dan niet alleen uitleg geven over een model, maar de klant bijvoorbeeld ook helpen bij het samenstellen van de ideale auto. Phyron werkt aan een taalmodel dat werkt op een met ChatGPT vergelijkbare manier, maar is toegespitst op gebruik in de automotive-sector. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat de technologie zo vergevorderd is dat ChatGPT heel dicht in de buurt kan komen van hoe een verkoper auto's verkoopt. We denken dat dit al in 2025 zover kan zijn, op basis van de huidige snelheid van AI-ontwikkeling en -adoptie", aldus de CEO van het bedrijf.

Wat vind jij, is dit een welkome aanvulling? Zou het de menselijke verkoper geheel mogen vervangen, of heb jij liever gewoon een persoon om je te helpen bij de keuze voor een nieuwe auto?