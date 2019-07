Autoverkopen eerste helft 2019: 10,5 procent in de min

In mei waren we voorzichtig positief over de autoverkopen, die voor het eerst dit jaar licht in de plus eindigden. Het herstel zet echter niet door en het eerste halfjaar van 2019 wordt met een stevige daling afgesloten.

In totaal zijn er in de eerste helft van 2019 226.482 nieuwe personenauto’s geregistreerd, melden Bovag en RAI Vereniging. Dat is een daling van 10,5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Het doel om dit jaar op hetzelfde niveau te eindigen als vorig jaar lijkt daarmee steeds lastiger haalbaar, want vorig jaar profiteerde de autobranche in de laatste maanden nog op een ware run op dure lage-bijtelling-EV’s.

Juni doorbrak de negatieve trend niet, maar noteert met een min van 10,9 procent zelfs een nog sterkere daling dan het halfjaarcijfer. Het voorzichtige herstel, waar in mei nog sprake van was, wordt daarmee niet doorgezet.

In totaal werden er 41.671 auto’s verkocht. De Tesla Model 3, die nog wel stevig profiteert van belastingvoordelen, was in juni de populairste auto van ons land. Achter de Model 3 nemen wat meer bescheiden modellen als de Opel Karl, de Renault Clio, de Toyota Aygo en de Ford Focus de posities twee tot en met vijf in.

Over het hele halfjaar eindigt de populaire 'compacte' Tesla niet op één, maar met een derde plek hebben de Amerikanen alsnog niets te klagen. De Polo gaat er na zes maanden met de koppositie vandoor, de Focus eindigt op positie twee. De Volkswagen Golf wordt nummer vier, de Kia Picanto eindigt in de eerste helft van 2019 op de vijfde plaats.

Mede door de populariteit van de Polo en de Golf mag Volkswagen zich over de eerste helft van 2019 wederom het grootste merk van Nederland noemen. De tweede plek gaat naar Opel, Peugeot, Ford en Kia volgen in het kielzog. In de maand juni ging Opel er met de koppositie vandoor, Volkswagen eindigde deze maand op twee, op de voet gevolgd door Toyota, Peugeot en Renault.