Autovakantie niet langer het meest populair

Van oudsher kiest Nederland de auto als het ideale vervoersmiddel om mee op vakantie in het buitenland te gaan, maar dat is voor het eerst in de geschiedenis niet meer het geval. Vliegvakanties waren in 2019 populairder.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar pakken veel Nederlanders de agenda erbij en begint het plannen van de zomervakantie. Met de auto naar de camping in eigen land of het buitenland is nog steeds voor velen de basis, maar niet meer voor de meeste Nederlanders. Uit onderzoek van NBTC-NIPO research blijkt namelijk dat het vliegtuig in 2019 de auto van de eerste plaats heeft verstoten als het aankomt op vakanties in het buitenland.

Het aantal vliegvakanties groeide met drie procent tot 10,1 miljoen, terwijl autovakanties afnamen naar 10 miljoen. Naast het vliegtuig wint ook de trein aan populariteit. Die vinden we terug op de derde plaats van meest populaire vervoersmiddelen om mee op vakantie te gaan, met 830.000 vakanties. Toch blijkt dat de autovakantie nog altijd sterk vertegenwoordigd is als we binnen de landsgrenzen kijken. Nederland blijft de belangrijkste 'bestemming' om op vakantie te gaan en dan is de auto nog steeds het meest gekozen vervoersmiddel.