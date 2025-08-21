Auto’s met benzinemotor zijn weer vaker handgeschakeld

Van alle auto’s die in Nederland zijn verkocht met (alleen) een benzine-, diesel-, of LPG-motor aan boord, was in de eerste helft van 2025 73 procent voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak. Dat was in 2019 nog 62 procent, zegt Bovag, dus je zou zomaar kunnen concluderen dat de handbak bezig is met een glorieuze terugkeer. Daar moeten we echter toch een stokje voor steken, want er horen flinke kanttekeningen bij. Zo is het aandeel van auto’s met puur een verbrandingsmotor aan boord juist flink afgenomen, en was de automaat bij (deels) elektrische voertuigen uiteraard oppermachtig. Daardoor wint de automaat alsnog flink terrein in Nederland, met een aandeel in de nieuwverkopen dat inmiddels zelfs 76 procent bedraagt. In 2024 was dat nog 70 procent, in 2019 46.

Bovag concludeert bovendien geheel volgens verwachting dat handbakken vooral terug te vinden zijn in goedkopere modellen. Zo waren in 2024 vrijwel alle nieuwe auto’s tussen de 15.000 en 20.000 euro nog voorzien van een handbak, terwijl boven de 30.000 euro juist 90 procent een automaat had. Wie dan weet dat auto's als de Kia Picanto, Toyota Aygo X en in mindere mate verschillende Dacia's het best goed doen in Nederland, snapt waar die stijging van het handbak-aandeel vandaan komt.

Huidige wagenpark

Bovag keek ook nog even naar de verhouding handbak/automaat in het gehele Nederlandse wagenpark, dus alle auto’s die in ons landje rondrijden. Eind 2014 was de handbak met 84 procent nog met afstand de meest voorkomende transmissie in ons land, maar inmiddels is nog ‘maar’ 65 procent van de auto’s in ons land voorzien van een handbak. Schrappen we ook hier even alle geëlektrificeerde auto’s uit de cijfers, dan blijkt dat inmiddels 25 procent van de auto’s met verbrandingsmotor een automaat heeft. In 2014 was dat nog 16 procent.