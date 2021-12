Hybride Chevrolet Corvette E-Ray onderweg

GM werkt aan een Chevrolet Corvette E-Ray. We zien de leaserijder al glunderen, want dat klinkt alsof er een elektrische cross-over in de stijl van de Ford Mustang Mach-E op komst is. De Corvette E-Ray is echter een heel echte Corvette C8, maar wel degelijk geëlektrificeerd.

Wat de Corvette E-Ray wél is, is een hybride Corvette C8. Dat zou alsnog enigszins goed nieuws kunnen zijn voor de Nederlandse liefhebber, die dankzij een elektrohulp in theorie minder bpm en dus een lagere prijs krijgt voorgeschoteld. Of dat echt zo gaat zijn is echter zeer de vraag. De verwachting is namelijk dat de E-Ray, een naam die al eerder werd vastgelegd door de Amerikanen, hoger op de ladder wordt geplaatst dan de reguliere Stingray. Er wordt gerept over een positionering tussen die modellen in, wat de hybride C8 in feite een opvolger zou maken van de C7 Grand Sport.

Dit vermoeden wordt bevestigd door de foto’s. Die tonen een Corvette met de uiterlijke kenmerken van een Z06, inclusief diens unieke luchtinlaten in de flank en agressievere voorbumper. Het enige verschil: de achterbumper, die met zijn uitlaatopstelling juist weer van de reguliere Stingray afkomstig is. De gespotte auto is trouwens de cabrio, wat het zeer waarschijnlijk maakt dat de E-Ray in beide carrosserievarianten op de markt verschijnt. De fotograaf stelt dat de auto minder agressief klonk dan een Z06, al is er naar verwachting nog wel gewoon een V8 aanwezig. GM verwacht een marktintroductie aan het einde van 2022, waarna we uiteraard ook weten hoe snel en ‘zuinig’ deze Corvette precies is.