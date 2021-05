Automobili Estrema Fulminea in vol ornaat

Dat hij kwam wisten we al, maar vandaag maken we voor het eerst écht kennis met de Automobili Estrema Fulminea. De nieuwe elektrische hypercar komt uit Italië, is volledig elektrisch en heeft bijzondere techniek en heel veel vermogen aan boord.

Het begon met de bekendmaking van de eerste bizarre specificaties, gevolgd door de eerste beelden van een digitale Estrema. Daarmee is de grote verrassing er wel af bij deze auto, maar toch krijgen we ‘m vandaag voor het eerst echt te zien.

Althans: van de buitenkant, want het interieur blijft vooralsnog geheim. Aan de buitenzijde is het een typische hypercar-extremist, een langgerekte en lage auto met heel veel spoilers en extreme uitlopers. De opvallendste zijde is zonder twijfel de achterkant, waar de achterlichtpartij lijkt samen te smelten met een bonte verzameling spoilers en splitters, overschaduwd door een verticale, transparante én verlichte ‘vin’. De Fulminea, wat ‘onmiddellijk’ of 'bliksemsnel’ betekent, is 4,68 meter lang, dik 2 meter breed en slechts 1,15 meter hoog.

Bijzondere hybride-accu

Estrema maakt zich er niet gemakkelijk van af en voorziet de Fulminea van een unieke elektrische aandrijflijn. Dat bijzondere zit ‘m vooral in de stroomopslag. Zo maakt de auto gebruik van de langverwachte en door velen begeerde ‘solid state’-batterijen, die een hogere energiedichtheid hebben en daardoor een bijdrage leveren aan het relatief gunstige wagengewicht van 1.500 kg.

Daarnaast maakt de Fulminea gebruik van ultracapacitors, ofwel supercondensators. Die zijn in staat razendsnel stroom op te slaan én af te geven en dat maakt de auto zowel efficiënter als sneller. Een slimme computer bepaalt in no-time welk deel van de innovatieve stroomvoorraad wanneer wordt aangesproken.

10 seconden

Snel is de Estrema Fulminea in ieder geval wel: vier elektromotoren helpen bij elkaar 2.040 pk op de been. Wie vanaf stilstand het rechterpedaal tegen de vloer trapt, ziet in 10 seconden niet 100, niet 200, niet 300, maar liefst 320 km/h op de klok staan. Dat is ook meteen het enige sprintje wat Estrema momenteel noemt, want waarom zou je je immers druk maken om snelheden onder de 320 km/h?Nou, wellicht om stroom te sparen en op de totale voorraad van 100 kWh de opgegeven WLTP-actieradius van 520 km te halen. Toch ook niet gek.

De productie van de Estrema Fulminea moet in het derde kwartaal van 2023 van start gaan. In totaal is het plan om 61 exemplaren te bouwen, voor een kale prijs van €1.961.000. Heeft de milieubewuste autokoper er toch weer een optie bij…