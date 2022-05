Automarkt Noorwegen: 80 procent elektrisch

Nederland geldt als een van de Europese markten waar autofabrikanten graag als eerste hun elektrische modellen introduceren. Ook Noorwegen krijgt op dat vlak geregeld een voorkeursbehandeling. Met name Chinese merken als BYD, Seres en Xpeng zetten in Europa als eerste voet aan wal in het Scandinavische land. Het is dan ook hoog tijd de Noorse automarkt onder de loep te nemen.

Uit cijfers van het Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) blijkt dat er in Noorwegen in april 9.725 nieuwe personenauto's zijn geregistreerd. Dat waren er 26,1 procent minder dan in april vorig jaar en het brengt het aantal dit jaar in Noorwegen gekentekende nieuwe personenauto's op 42.067 stuks. De verkopen in de eerste vier maanden van dit jaar blijven daarmee 15 procent achter bij die die van vorig jaar. Het aandeel elektrische auto's in de registraties is enorm.

Van de ruim 9.700 in april geregistreerde nieuwe personenauto's in waren er 7.207 volledig emissievrij. Het gaat dus om auto's met een elektrische aandrijflijn of met een brandstofcel aan boord. Dat betekent dat emissievrije auto's in april goed waren voor een aandeel van 74,2 procent. Kijken we naar de eerste vier maanden van dit jaar, dan is dat aandeel nog een stuk hoger. Emissievrije auto's waren in die periode goed voor een marktaandeel van maar liefst 80,8 procent. Ter vergelijking: in de eerste vier maanden van 2021 betrof dat aandeel 53,3 procent.

Auto's met een conventionele benzinemotor waren in april goed voor 514 registraties (marktaandeel 5,3 procent). In de eerste vier maanden van dit jaar ligt dat aandeel op slechts 3,6 procent (2021: 5,7 procent). Ook neemt het aantal nieuwe personenauto's met een dieselmotor in Noorwegen af. In april waren dit er slechts 313 (marktaandeel: 3,2 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar ligt dit aandeel op 3,1 procent (2021: 5,7 procent).

Van alle in april geregistreerde nieuwe personenauto's hadden er 1.691 een hybride aandrijflijn. Daarvan waren er 709 (-22,8 procent) een conventionele hybride en 982 (-70,4 procent) een plug-in. Voor reguliere hybrides betrof de daling van het aantal nieuw geregistreerde exemplaren in de eerste vier maanden van dit jaar 45,8 procent, voor plug-ins zelfs 76,2 procent. Leuk weetje: het gros van de nieuwe personenauto's in Noorwegen heeft vierwielaandrijving. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn vierwielaangedreven auto's goed voor een marktaandeel van 63,4 procent.

Populairste auto's Noorwegen

In april was de Volvo XC40 met 620 exemplaren de best verkochte auto in Noorwegen. Op plek twee staat de Skoda Enyaq iV met 485 stuks, gevolgd door de Volkswagen ID.4 (440 stuks) op plek drie. BMW's iX weet zich met 348 exemplaren een zeer nette vierde plek in de verkoopstatistieken toe te eigenen. Kijken we naar de eerste vier maanden van dit jaar dan is de Tesla Model Y afstand de populairste auto van Noorwegen.

Best verkochte auto's in Noorwegen (jan-april 2022)

Merk Model Aantal Procentuele stijging/daling 1 Tesla Model Y 3.373 + 8,0 % 2 Volkswagen ID4 2.152 + 5,1% 3 Audi Q4 e-tron 1.891 + 4,5 % 4 Hyundai Ioniq 5 1.816 + 4,3 % 5 BMW iX 1.779 + 4,2 % 6 Tesla Model 3 1.774 + 4,2 % 7 Polestar 2 1.529 + 3,6 % 8 Skoda Enyaq iV 1.409 + 3,3 % 9 Ford Mustang Mach-E 1.348 + 3,2 % 10 Audi E-tron 1.305 + 3,1 %

Best verkochte auto's in Noorwegen (april 2022)