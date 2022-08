Autofabrikanten zien vraag dalen door inflatie

De hoge omzet- en winstcijfers van dit moment lijken bij veel autofabrikanten op een kantelpunt te zijn aanbeland. Dat meldt persbureau Reuters. Een aantal autofabrikanten, waaronder Volkswagen en BMW, ziet de vraag met name in Europa en Noord-Amerika teruglopen. Volgens analisten is dat het bewijs dat consumenten de hand wegens de hoge inflatie en uit vrees voor een recessie op de knip houden.

BMW-topman Oliver Zipse windt er geen doekjes om. "De orders voor nieuwe modellen zijn hard aan het dalen", zei hij in een toelichting op de kwartaalcijfers. Met name in Europa gaat de verkoopdaling volgens Zipse hard. De cijfers liegen niet: ACEA, de Europese brancheorganisatie, becijferde dat de Europese autoverkopen in juni met maar liefst 15,4 procent zijn teruggelopen ten opzichte van een jaar eerder. Over de eerste helft van dit jaar kwam het rode cijfer uit op 14 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Ook de financiële topman van Volkswagen, Arno Antlitz, signaleert deze ontwikkeling. "De waarschuwingstekens zijn vooral voor Europa en Noord-Amerika, maar in mindere mate voor China."

Stellantis-CEO Carlos Tavares is eveneens voorzichtig met het oog op de toekomst. "De impact van het kopen van een auto op het huishoudelijke budget is iets waar we tegenaan gaan lopen", zei hij. Voor nu kan de autofabrikant zijn hogere kosten nog afwentelen op de consument, maar Tavares ziet in dat dat niet altijd kan blijven doorgaan. "Er zit een limiet aan de prijsverhogingen", stelt hij. Uit data van analisten Cox Automotive en het Duitse Ifo instituut blijkt dat de orderboeken inderdaad krimpen en de vraag naar auto's sinds maart daalt. De wachttijd voor een nieuwe auto wordt daardoor korter, zelfs met de productieproblemen die autofabrikanten nu nog parten spelen.

Topsegment blijft gespaard

In het topsegment van de markt gaat het juist vrij goed. Mercedes-Benz heeft bijvoorbeeld eveneens te maken met een dalende verkoop, maar ziet de vraag naar zijn duurste modellen juist stijgen. Ferrari en Lamborghini vestigen verkooprecord na verkooprecord en lijken weinig last te ondervinden van het huidige marktsentiment. Het grootste gedeelte van de markt gaat de klappen van de inflatie naar verwachting echter behoorlijk voelen.