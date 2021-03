Autodiefstal met ruim kwart gedaald in vier jaar tijd

Autodiefstal is gelukkig behoorlijk aan het teruglopen. Elke gestolen auto is er één teveel, maar vergeleken met vier jaar geleden staat het er een stuk beter voor.

Er werden in 2020 namelijk 'slechts' 9.671 auto's gestolen in Nederland, berekende vergelijkingssite Autoverzekering.nl op basis van gegevens van de politie. Dat is een daling van 26 procent ten opzichte van 2016. Over de oorzaak van de daling laat Autoverzekering.nl zich niet uit, maar al langer wordt gewezen naar verbeterde alarmsystemen en strengere registraties waardoor gestolen voertuigen beter terug te vinden zijn.

Op dat vlak krijgen dieven het nog moeilijker, want vanaf dit jaar moeten onder anderen handelaren in tweedehands auto-onderdelen al hun producten verplicht registreren in een digitaal register. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit becijferde vorige maand dat er sinds 2018 maar liefst 3.500 auto's 'teruggevonden' zijn omdat onderdelen ervan opdoken bij malafide handelaren. Om dergelijke handel tegen te gaan, moeten handelaren vanaf dit jaar hun ingekochte onderdelen registreren in het Digitaal Opkopers Register.

Het LIV ontdekte onlangs ook al dat vooral drie jaar oude auto's vaak gestolen worden. Dat is de 'populairste' categorie onder autodieven. De absolute koploper in die categorie was vorig jaar de Toyota C-HR, gevolgd door de Toyota RAV4 en Fiat 500. Over alle auto's gezien was het afgelopen jaar de Volkswagen Golf, gevolgd door de Volkswagen Polo en - wederom - de Fiat 500.

Regionale verschillen

Het aantal gestolen auto's verschilt soms flink per regio. Zuid-Holland was net als in 2016 de provincie waar autodieven het vaakst toesloegen. In Noord-Holland daalde het aantal gestolen auto's veel minder sterk dan het landelijke gemiddelde. Amsterdam speelt daarbij een grote rol, want bijna één op de zes gestolen auto's werd in de hoofdstad ontvreemd. Zeeland was met 69 autodiefstallen de veiligste provincie om je auto te parkeren. In Friesland is de situatie in de afgelopen vier jaar het sterkst verbeterd, daar liep het aantal autodiefstallen met 60 procent terug. Ook Drenthe is met een afname van 54 procent een veel minder populair jachtgebied geworden voor autodieven, meldt Autoverzekering.nl.