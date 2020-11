Autobranche profiteert van economisch herstel

De autobranche heeft geprofiteerd van de herstellende economie in het derde kwartaal. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de omzet in de branche in de meetperiode met bijna een kwart steeg ten opzichte van het tweede kwartaal. Nagenoeg alle bedrijfstakken in de sector profiteren hiervan.

Importeurs van nieuwe personenauto's zagen de omzet in het derde kwartaal het sterkst stijgen. Deze nam op kwartaalbasis in doorsnee met 45 procent toe, geholpen ook door de heropening van fabrieken en de toenemende vraag naar nieuwe auto's. Vorige maand gooide met name het aantal registraties van de Volkswagen ID3 hoge ogen. Uiteraard helpt het hierbij dat de verkoop van EV's aan een eindspurt is begonnen door het veranderende bijtellingsregime. De verkoop van bedrijfswagens steeg met dik 25 procent.

Bij de handel en reparatie van auto's steeg de omzet gemiddeld met 23 procent. De stijgende opbrengsten waren mede het gevolg van de extra drukte op de weg. De groot- en detailhandel in onderdelen zagen de omzet met 18 procent groeien. Het herstel heeft ook geholpen om de schade die de sector eerder dit jaar opliep in te dammen. Het resulteerde zelfs in een bescheiden groei: over het gehele jaar is de omzet in de sector met 0,3 procent gestegen ten opzichte van 2019.

Mede door deze opleving nam het aantal openstaande vacatures in de sector verder toe. In het derde kwartaal waren er 3000 vacatures nog niet vervuld, terwijl dat aantal een kwartaal eerder nog 2.300 bedroeg. Verder bleek dat het vertrouwen van ondernemers in de autobranche toeneemt. Wel dient opgemerkt te worden dat ondernemers in de sector over het algemeen iets pessimistischer zijn dan in andere bedrijfstakken.