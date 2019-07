Auto-industrie Verenigd Koninkrijk zakt verder weg

Het gaat niet best met de Engelse auto-industrie. In de eerste helft van dit jaar werden er 20 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde periode van 2018.Dat blijkt uit cijfers van de Engelse brancheorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

In het eerste halfjaar van dit jaar zijn in het Verenigd Koninkrijk 666.521 personenauto's gebouwd. Dat klinkt als een behoorlijk aantal, maar het zijn er wel 168.052 minder dan de 834.573 stuks die in de eerste zes maanden van 2018 werden geproduceerd. De procentuele krimp van de Engelse auto-industrie ligt daarmee op 20,1 procent. Van de 666.521 geproduceerde auto's waren er 133.203 bedoeld voor de thuismarkt, 16,4 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2018. De overige 533.318 auto's zijn voor de export bestemd, 21 procent minder dan gedurende die periode vorig jaar.

De laatste keer dat er een groei in de Engelse autoproductie was te zien, was in mei 2018. De maand juni gaat daarmee de boeken in als de dertiende opeenvolgende maand waarin het aantal gebouwde auto's is afgenomen. Een vergelijk met juni 2018: dit jaar werden met 109.226 auto's 15,2 procent minder auto's gebouwd dan in die maand vorig jaar. Wel waren van die kleine 110.000 auto's 17,8 procent meer auto's voor de thuismarkt bestemd. Het aantal voor de eigen markt gebouwde auto's ligt op 18.434. Kleine maar niet onbelangrijke kanttekening: juni 2018 was vanwege de overgang naar de WLTP-cyclus een zeer slechte verkoopmaand. In juni 2018 viel namelijk een productieafname van 47,2 procent waar te nemen. Het aantal voor exportmarkten gebouwde auto's liep in juni met bijna 20 procent terug tot 90.788 stuks. De export van in het Verenigd Koninkrijk gebouwde auto's liep vooral terug naar markten als China (-53,1 procent) de Verenigde Staten (-12,9 procent), Turkije (-93 procent) en Japan (-10,5 procent). Ook nam de export naar landen binnen de Europese Unie danig af (-15,6 procent).

SMMT heeft onderzoek gedaan maar de kosten die een no-deal Brexit met zich mee zou kunnen brengen. De brancheorganisatie heeft becijferd dat de Engelse autosector al 'minstens 330 miljoen pond' uit heeft gegeven om zich in te dekken. Veel fabrikanten die in het Verenigd Koninkrijk bouwen, denk aan Nissan, zouden uit voorzorg al enorme hoeveelheden onderdelen hebben ingeslagen. Daarnaast zouden de fabrikanten dure verzekeringen afsluiten om zich tegen de gevolgen van een mogelijke no-deal Brexit te beschermen. SMMT neemt verder waar dat er in het eerste halfjaar maar liefst 70 procent minder investeringen werden toegezegd.

Bestelauto's en motorproductie

Ook de productie van bestelauto's is in het Verenigd Koninkrijk in elkaar gestort. In de eerste zes maanden van dit jaar werden met 35.130 stuks maar liefst 15,8 procent minder bedrijfswagens geproduceerd. Het aandeel dat voor de thuismarkt was bestemd, lag met 11,1 procent wel boven dat van vorig jaar. Wel werden er bijna 30 procent minder in het land gebouwde bestellers geëxporteerd. In juni liep de productie met een heftige 57,2 procent terug tot een erbarmelijke 3.345 exemplaren. Het aantal in het Verenigd Koninkrijk gebouwde krachtbronnen, liep in het eerste halfjaar van 2019 met 10,8 procent terug ten opzichte van diezelfde periode in 2018. In totaal werden 1.329.406 motoren gebouwd. In het eerste halfjaar van 2018 waren dit er nog 1.490.122.

In februari dit jaar gaf Honda aan de poorten van zijn enige Engelse autofabriek (Swindon) per 2022 te sluiten. Nissan heeft de productie van de X-Trail uit Engeland verplaatst, maar blijft auto's als de Qashqai en de straks nieuwe Juke wél in het land bouwen. Andere merken met fabrieken in het Verenigd Koninkrijk zijn, Vauxhall, Toyota, Nissan, Jaguar Land Rover, Bentley, Aston Martin, MG, Lotus, McLaren, Rolls-Royce, Morgan, Mini en Caterham.