Auto-industrie Duitsland houdt hand op de knip

De middelgrote en kleine bedrijven in de auto-industrie in Duitsland zijn erg voorzichtig als het aankomt op investeringen in de toekomst. Binnen deze industrie gaat het beduidend slechter dan in andere takken van de Duitse bedrijvensector.

Het gaat nu ondanks de coronacrisis nog relatief goed met het MKB in Duitsland. 89 procent zou volgens adviesbureau EY nog optimistisch gestemd zijn en in een goede of redelijk goede situatie zitten. Binnen de auto-industrie is er een ander beeld te zien. Daar is slechts een derde zo positief over haar huidige situatie. Financieel gezien staat het er nu in veel gevallen al moeilijk voor. EY becijfert dat 57 procent van het MKB binnen de auto-industrie in Duitsland nog zonder overheidssteun kan opereren. Dat bericht Automobilwoche. Ook ziet men in deze tak de toekomst veruit het meest pessimistisch in.

Dat blijkt ook wel uit de bereidheid om te investeren. EY stelt dat van de bedrijven in de auto-industrie nog maar 16 procent wil investeren in de komende maanden. Dat is het laagste percentage sinds 2007. Eenzelfde percentage wil het werknemersbestand vergroten, het laagste percentage sinds 2010. De rest wil de hand op de knip houden en hooguit voor een behoud van de huidige investeringen en personeelsbestanden gaan. EY stelt dat één op de vier bedrijven in de auto-industrie haar situatie als 'kritiek' bestempelt. Een flink verschil met het gemiddelde, want slechts 1 op de 14 bedrijven over het gehele MKB gezien zou in Duitsland zo diep in de problemen zitten.