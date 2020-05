Auto-importeurs krijgen maand uitstel voor bpm-afdracht

Het kabinet gaat mee met het voorstel van de RAI Vereniging en Bovag om de autobranche één maand extra tijd te geven voor de bpm-afdracht. Uiteraard reageren de twee brancheverenigingen tevreden op het besluit. Zowel RAI Vereniging als Bovag zijn van mening de ondernemingen zo meer ruimte krijgen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De verbeterde liquiditeitspositie van de bedrijven in de branche kan met het uitstel verbeteren, niet gek in deze ook voor de autobranche financieel uitdagende tijden.

Bedrijven in de autobranche die zich bezighouden met de verkoop van nieuwe en geïmporteerde auto's zijn verplicht een maand na de verkoop van een auto de aanschafbelasting (bpm) over die auto af te dragen aan de fiscus. Door een heftig gedaalde verkoop van personenauto's heeft een groot deel van de autobranche volgens RAI Vereniging en Bovag last van liquiditeitsproblemen. In maart werden in Nederland 23,4 procent minder nieuwe auto's geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. In april werden met 15.373 verkochte personenauto's zelfs maar liefst 53 procent minder personenauto's verkocht dan in april 2019.

Bert de Kroon, voorzitter Bovag Autodealers: “Dit is goed nieuws. Dit geeft ruimte in het merkkanaal voor tijdelijke afspraken over de contractuele verplichtingen over en weer, die ons samen door de crisis helpen. Wel belangrijk om te beseffen dat uitstel geen afstel is. Het zal een keer betaald moeten worden.”