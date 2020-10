Audi warmt op voor E-tron GT

Audi laat een reeks afbeeldingen van de op stapel staande E-tron GT zien, een volledig elektrische nieuwkomer die begin volgend jaar in Nederland te koop is.

Audi's in 2018 gepresenteerde hoogpotige E-tron was de eerste van een reeks volledig elektrische modellen van Audi. Hoewel al die EV's onder het aanvankelijk voor plug-in hybrides gebruikte E-tron-label worden gevoerd, worden er géén plug-in modellen aan het E-tron-haakje gehangen. Volgend jaar breidt Audi zijn elektrische modelfamilie onder meer uit met de productieversies van de Q4 e-tron en de Q4 Sportback e-tron. Maar er is meer! Eind dit jaar slingert Audi namelijk al de productie van de E-tron GT aan, die begin volgend jaar in Nederland in de verkoop gaat en waarvan Audi nu een reeks teaserfoto's vrijgeeft.

Even terugspoelen naar november 2018. Audi trok toen tijdens de Los Angeles Auto Show namelijk het doek van de E-tron GT Concept. Dat was een gelikt gelijnde vooruitblik op een eerste 'lage' E-tron. Geen SUV of cross-over dus. De E-tron GT Concept was namelijk een auto in de stijl van de A7 Sportback. Met zijn lengte van 4,96 meter was de concept-car op één millimeter na ook zo lang als die A7 Sportback. Een kloeke liftback dus. Het was al bekend dat de uiteindelijke productieversie behoorlijk op het studiemodel zou gaan lijken, maar Audi lijkt het model zelfs nagenoeg één-op-één in productie te nemen.

Audi zet een met camouflageprint bestickerde E-tron GT in een schemerige studio. De vorm van het studiemodel blijft behouden en nagenoeg elk designelement keert terug op de productieversie. Zo blijft het zwarte 'masker' intact en overleven ook de lichtunits nagenoeg ongewijzigd de overstap naar de productieversie. Volgens Audi zijn diverse delen van de koets vervaardigd uit een combinatie van staal en aluminium. Daarnaast meldt het merk uit Ingolstadt al iets over de verplichte akoestische signalen die de auto uit moet kunnen stoten. Standaard heeft de E-tron GT aan de voorkant één speaker voor het geluidssysteem. Wie bijbetaalt, krijgt ook achter een luidspreker. In het interieur is een stel speakers verantwoordelijk voor een "emotionele geluidsbeleving".

Uitgebreide technische gegevens houdt Audi nog even onder de pet, al geven de specificaties van de E-tron Concept ongetwijfeld een aardige indicatie. Het studiemodel had een 90 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een WLTP-actieradius van zo'n 400 kilometer. De op de voor- en achteras gemonteerde elektromotoren waren goed voor 590 pk. Op papier denderde het studiemodel daarmee in 3,5 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid: 240 km/h. De definitieve E-tron GT deelt zijn technische basis, het J1-platform, overigens niet met de E-tron en E-tron Sportback, maar met de Porsche Taycan. Inmiddels is bevestigd dat er ook een RS-versie van de E-tron GT komt.

Eind dit jaar rollen de eerste exemplaren van de band in het Duitse Neckarsulm, pal naast de productielijn van de R8. Begin volgend jaar gaat de E-tron GT in de verkoop.