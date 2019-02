Audi toont R8 V10 Decennium

Audi viert dat het al tien jaar een V10 levert in de R8 met een speciale uitvoering van zijn supercar. Dit is de R8 V10 Decennium.

Aud's eerste generatie R8 verscheen in 2006 op de markt en was aanvankelijk alleen leverbaar met een V8. Eind 2007 presenteerde het merk een R8 met V10 achter de voorstoelen, een versie waarvan de levering in 2008 op gang kwam. Audi viert het tienjarig bestaan van de R8 met tiencilinder met deze speciale uitvoering van het huidige model waarvan er 222 beschikbaar komen.

De R8 V10 Decennium is een op de krachtigste versie van de R8 V10 gebaseerde variant met een hele rits bronskleurige details. Onder de kap dus de 620 pk en 580 Nm sterke versie van de 5.2 V10 die we kennen uit de R8 Performance Quattro, de variant die voor de facelift van de R8 'Plus' heette.

Deze speciale uitvoering kenmerkt zich met zijn Daytona Gray gespoten koets en zijn speciale 20-inch bronskleurige wielen. Zaken als de voorspoiler, de zijskirts en de diffuser zijn in glanzend zwart uitgevoerd. De Audi-ringen zijn eveneens in het zwart uitgevoerd. De zijspiegelkappen en de R8-kenmerkende zijpanelen zijn afgewerkt met koolstofvezel. Wie de grijze lak niets vindt, kan opteren voor andere donkere lakkleuren. Het interieur is in het zwart uitgevoerd en ook hier vinden we koolstofvezel accenten. Op de stoelen, de keuzehendel voor de automaat, op de armsteunen en op het stuur komen we koperkleurige accenten tegen.

De R8 V10 Decennium komt dit voorjaar ook naar Nederland. Prijzen volgen in een later stadium.