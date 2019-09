Audi RS7 debuteert in Frankfurt

In aanloop naar de persdagen van de IAA in Frankfurt maakt Audi bekend met welke auto’s zij op de proppen komen zetten. Veel wisten we al, maar de komst van een nieuwe telg was tot nu toe nog onbekend.

Tussen alle 25 andere auto’s eist de Audi RS7 Sportback namelijk een hoekje van de beursstand op. Dit belooft een logisch vervolg te zijn van de hagelnieuwe RS6 Avant. Audi laat nog niet veel los over de auto, maar we gaan er uiteraard vanuit dat de RS7 zijn kracht uit dezelfde bron put als de RS6 Avant. Daar troffen we eind augustus een 4,0-liter achtcilinder TFSI met 600 pk en 800 Nm koppel onder de motorkap.

Voor de RS6 Avant is dit alles goed voor een begrensde topsnelheid van 250 km/h en doet de sportieve Duitser 3,6 seconden over een sprint van 0 naar 100. Verwacht soortgelijke cijfers voor de RS7 Sportback. De allereerste A7 beleefde in 2010 zijn Nederlandse debuut. In 2013 schoof Audi de eerste RS7 Sportback naar voren. In 2015 kregen we de gefacelifte variant voorgeschoteld. Dat was destijds een auto die kon rekenen op een V8 met 560 pk. Van de geheel nieuwe A7 Sportback die vorig jaar zijn werelddebuut beleefde, kennen we sinds dit jaar al wel de door een dieselaangedreven ‘mildsportieve’ S7. Deze auto is goed voor 349 pk.

Audi's RS-familie wordt binnenkort nog versterkt door de komst van o.a. een RS Q8 en RS Q3. Op de beursvloer beleeft naast de RS7 Sportback ook de AI:Trail-concept zijn werelddebuut.