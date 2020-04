Audi RS3 behoudt de vijfcilinder

De nieuwe Audi A3 is inmiddels als Sportback én als Limousine aan de wereld voorgesteld, maar nu is het wachten nog op de RS-varianten daarvan. De RS3 Sportback en RS3 Limousine maakten de afgelopen maanden de nodige testkilometers, alleen daarbij werd nog niet helemaal helder of het kenmerkende vijfcilinder-geluid te horen was. Een opname van achter de hekken bij de Nürburgring maakt een einde aan de onzekerheid. De dreigende Europese CO2-taks heeft Audi er niet van kunnen weerhouden om de 2.5 TFSI nogmaals te gebruiken voor de RS3.

Het is nog altijd raden naar de precieze specificaties van de nieuwe RS3, maar nu de vijfcilinder blijft, wordt het wel wat makkelijker om een inschatting te maken. Die motor levert in de uitgaande RS3 400 pk, de verwachting is dat daar voor de nieuwe een schepje bovenop komt. De RS3 is de Mercedes-AMG A45 met de huidige 400 pk weliswaar al de baas, maar de A45 S beschikt over 421 pk. Het zou dan ook niet verbazingwekkend zijn als de RS3 voortaan een vergelijkbare hoeveelheid vermogen uit de vijfpitter trekt. Qua geluid wint de Audi het hoe dan ook wel van de met een viercilinder uitgeruste Mercedes.